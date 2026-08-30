Trực tiếp bóng đá Man Utd vs Ipswich Town 22h30 ngày 30/8, tỷ số mới nhất

Cập nhật tỷ số trực tiếp Man Utd vs Ipswich Town●Ngoại hạng AnhMan Utd0-0Ipswich TownBẮT ĐẦU LÚC 22:30
Thông tin trận Man Utd vs Ipswich Town (22h30 ngày 30/8)
Trận đấu giữa Man Utd và Ipswich Town thuộc vòng 2 Ngoại Hạng Anh 2026-2027 diễn ra trên sân Old Trafford (Manchester). Craig Pawson là trọng tài chính điều hành trận đấu.
Hai đội khởi đầu mùa giải theo những cách trái ngược. Man Utd bất ngờ thua Hull City 0-2 ở vòng đầu tiên, trong khi Ipswich Town đánh dấu ngày trở lại Ngoại hạng Anh bằng chiến thắng 2-1 trước Sunderland.
Dữ liệu dự đoán tỷ lệ thắng trận Man Utd vs Ipswich Town của Opta vẫn đánh giá cao đội chủ nhà. Man Utd thắng 66,4% trong 10.000 lượt mô phỏng, Ipswich đạt 15,3%, còn khả năng hòa là 18,3%.
Lịch sử đối đầu ủng hộ Man Utd. Quỷ đỏ bất bại trong 8 trận sân nhà gần nhất ở giải vô địch quốc gia trước Ipswich với 6 chiến thắng và 2 trận hòa, đồng thời thắng 4 trận gần nhất tại Old Trafford với tổng tỷ số 18-2.
Ipswich chưa thắng Man Utd trong 7 cuộc đối đầu gần nhất tại Ngoại hạng Anh, hòa 2 và thua 5. Ở mùa 2024-2025, hai đội hòa 1-1 tại Portman Road trước khi Man Utd thắng 3-2 ở Old Trafford.
Lực lượng, phong độ Ipswich Town
Ipswich trở lại Ngoại Hạng Anh bằng chiến thắng 2-1 trước Sunderland. Đội bóng của huấn luyện viên Gary O’Neil lật ngược tình thế và giành chiến thắng ở phút 90 nhờ bàn thắng của Jack Clarke.
Tinh thần của đội khách tiếp tục được nâng cao ở trận đấu giữa tuần khi họ đánh bại Leicester City 3-1 tại Cúp Liên đoàn. Marcelino Nunez đóng góp 2 bàn thắng. Tuy nhiên, việc có ít ngày nghỉ cũng là bất lợi cho Ipswich Town.
Trong trận gặp Sunderland, huấn luyện viên O’Neil sử dụng 7 tân binh trong đội hình xuất phát. Đội bóng này vẫn còn một số ca chấn thương, gồm Azor Matusiwa, Jack Taylor và Jaden Philogene chưa thể thi đấu, trong khi khả năng góp mặt của Florentino Luis vẫn bỏ ngỏ.
Lực lượng, phong độ Man Utd
Man Utd thua sốc Hull City ở vòng đấu đầu tiên vì 2 bàn thua đều từ các tình huống cố định. “Quỷ đỏ” sút nhiều nhưng đội bóng này chưa cho thấy sự ổn định ở khả năng chuyển hóa sức ép thành cơ hội rõ ràng trước hàng thủ lùi sâu.
Kết quả này trái ngược với phong độ của Man Utd trong nửa cuối mùa trước. Sau khi Michael Carrick tiếp quản đội bóng, Quỷ đỏ thắng 12 trong 17 vòng cuối và trở thành đội kiếm điểm nhiều nhất giải đấu trong nửa đầu năm 2026 (39 điểm, cao hơn cả đội vô địch Arsenal).
Tuy nhiên, thành tích của Carrick khi gặp các đội mới thăng hạng lại không tốt. Nhà cầm quân này chưa thắng trong 3 lần đối đầu nhóm tân binh tại Ngoại hạng Anh, với một trận hòa và 2 thất bại. Trung bình Man Utd chỉ giành 0,33 điểm mỗi trận trong nhóm này, so với 2,47 điểm trước các đối thủ còn lại dưới thời Carrick.
Lực lượng của Man Utd vẫn chịu ảnh hưởng bởi chấn thương. Carlos Baleba chưa thể ra mắt vì vấn đề ở mắt cá gặp phải trước khi chuyển đến Old Trafford. Matthijs de Ligt và Manuel Ugarte tiếp tục vắng mặt, trong khi Amad Diallo cũng chưa sẵn sàng. Mason Mount đã trở lại tập luyện nhưng khả năng thi đấu cần được đánh giá thêm.
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Thông tin link xem trực tiếp Man Utd đấu Ipswich Town được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng toàn bộ các trận đấu Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam.
Link FPT Play trực tiếp bóng đá Man Utd vs Ipswich Town (sao chép và dán vào trình duyệt web)
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Trực tiếp bóng đá Man Utd vs Ipswich Town 22h30 ngày 30/8, tỷ số mới nhất
Minh Anh
(VTC News) -
Trực tiếp bóng đá Man Utd vs Ipswich Town (22h30 ngày 30/8): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Man Utd đấu với Ipswich Town thuộc vòng 2 Ngoại hạng Anh 2026-2027.
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