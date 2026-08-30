Trực tiếp bóng đá Man Utd vs Ipswich Town 22h30 ngày 30/8, tỷ số mới nhất

Trận đấu giữa Man Utd và Ipswich Town thuộc vòng 2 Ngoại Hạng Anh 2026-2027 diễn ra trên sân Old Trafford (Manchester). Craig Pawson là trọng tài chính điều hành trận đấu.

Hai đội khởi đầu mùa giải theo những cách trái ngược. Man Utd bất ngờ thua Hull City 0-2 ở vòng đầu tiên, trong khi Ipswich Town đánh dấu ngày trở lại Ngoại hạng Anh bằng chiến thắng 2-1 trước Sunderland.

Man Utd đấu với Ipswich Town ở vòng 2 Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Dữ liệu dự đoán tỷ lệ thắng trận Man Utd vs Ipswich Town của Opta vẫn đánh giá cao đội chủ nhà. Man Utd thắng 66,4% trong 10.000 lượt mô phỏng, Ipswich đạt 15,3%, còn khả năng hòa là 18,3%.

Lịch sử đối đầu ủng hộ Man Utd. Quỷ đỏ bất bại trong 8 trận sân nhà gần nhất ở giải vô địch quốc gia trước Ipswich với 6 chiến thắng và 2 trận hòa, đồng thời thắng 4 trận gần nhất tại Old Trafford với tổng tỷ số 18-2.

Ipswich chưa thắng Man Utd trong 7 cuộc đối đầu gần nhất tại Ngoại hạng Anh, hòa 2 và thua 5. Ở mùa 2024-2025, hai đội hòa 1-1 tại Portman Road trước khi Man Utd thắng 3-2 ở Old Trafford.