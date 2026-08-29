Cập nhật Ngoại Hạng Anh vòng 2, bảng xếp hạng mới nhất

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 2
Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu theo diễn biến mới nhất và số liệu chính thức trên trang chủ Premier League. Thứ hạng các câu lạc bộ vòng 2 như sau.BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH 2026-2027XHĐộiTĐBTBBĐ1Manchester City26262Brighton14033Arsenal13034Brentford13035Hull City12036Everton12037Chelsea13238Ipswich Town12139Leeds United110310Liverpool122111Newcastle122112Fulham123013Bournemouth112014Sunderland112015Nottingham Forest101016Manchester United102017Coventry City103018Tottenham103019Aston Villa104020Crystal Palace2160Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.
Crystal Palace 1-4 Man City
Sáng 29/8 trên sân vận động Selhurst Park (London), Manchester City thắng Crystal Palace với tỷ số 4-1 trong trận đấu sớm của vòng 2 giải Ngoại Hạng Anh. Erling Haaland và Rayan Cherki mỗi người ghi 2 bàn. Phil Foden cũng đóng góp 2 pha kiến tạo. Đây là trận thắng thứ hai của Man City dưới thời huấn luyện viên Enzo Maresca.
Lịch thi đấu vòng 2 Ngoại Hạng Anh
Báo Điện tử VTC News cập nhật lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 2 và kênh phát sóng theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Giờ thi đấu có thể được ban tổ chức điều chỉnh phút chót nếu có yếu tố bất lợi về thời tiết hoặc an ninh.Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh 2026-2027Vòng 2Thứ Bảy, 29/8/202602:00Sân Selhurst ParkCrystal PalaceVSMan City▶FPT Play18:30Sân AnfieldLiverpoolVSNottingham Forest▶FPT Play20:00Sân Coventry Building SocietyCoventry CityVSHull City▶FPT Play23:30Sân Tottenham HotspurTottenhamVSNewcastle United▶FPT PlayChủ Nhật, 30/8/202620:00Sân Stamford BridgeChelseaVSBrighton▶FPT Play20:00Sân Elland RoadLeeds UnitedVSBrentford▶FPT Play20:00Sân The LightSunderlandVSFulham▶FPT Play22:30Sân Old TraffordMan UtdVSIpswich Town▶FPT PlayThứ Ba, 1/9/202602:00Sân Villa ParkAston VillaVSArsenal▶FPT Play
Cập nhật Ngoại Hạng Anh vòng 2, bảng xếp hạng mới nhất
Minh Anh
(VTC News) -
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 2 mới nhất: Thứ hạng mới nhất của Man City, Liverpool, Arsenal, Man Utd, Chelsea và các đội bóng khác.
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