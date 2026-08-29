Cập nhật Ngoại Hạng Anh vòng 2, bảng xếp hạng mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu theo diễn biến mới nhất và số liệu chính thức trên trang chủ Premier League. Thứ hạng các câu lạc bộ vòng 2 như sau.