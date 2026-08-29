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Xuất bản ngày 29/08/2026 03:55 PM
Xuất bản ngày 29/08/2026 03:55 PM

Cập nhật Ngoại Hạng Anh vòng 2, bảng xếp hạng mới nhất

Minh Anh
(VTC News) -

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 2 mới nhất: Thứ hạng mới nhất của Man City, Liverpool, Arsenal, Man Utd, Chelsea và các đội bóng khác.

  • Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 2

    Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu theo diễn biến mới nhất và số liệu chính thức trên trang chủ Premier League. Thứ hạng các câu lạc bộ vòng 2 như sau.

    BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH 2026-2027
    XH
    Đội
    BT
    BB
    Đ
    1
    Manchester City
    2
    6
    2
    6
    2
    Brighton
    1
    4
    0
    3
    3
    Arsenal
    1
    3
    0
    3
    4
    Brentford
    1
    3
    0
    3
    5
    Hull City
    1
    2
    0
    3
    6
    Everton
    1
    2
    0
    3
    7
    Chelsea
    1
    3
    2
    3
    8
    Ipswich Town
    1
    2
    1
    3
    9
    Leeds United
    1
    1
    0
    3
    10
    Liverpool
    1
    2
    2
    1
    11
    Newcastle
    1
    2
    2
    1
    12
    Fulham
    1
    2
    3
    0
    13
    Bournemouth
    1
    1
    2
    0
    14
    Sunderland
    1
    1
    2
    0
    15
    Nottingham Forest
    1
    0
    1
    0
    16
    Manchester United
    1
    0
    2
    0
    17
    Coventry City
    1
    0
    3
    0
    18
    Tottenham
    1
    0
    3
    0
    19
    Aston Villa
    1
    0
    4
    0
    20
    Crystal Palace
    2
    1
    6
    0
    Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.

  • Crystal Palace 1-4 Man City

    Sáng 29/8 trên sân vận động Selhurst Park (London), Manchester City thắng Crystal Palace với tỷ số 4-1 trong trận đấu sớm của vòng 2 giải Ngoại Hạng Anh. Erling Haaland và Rayan Cherki mỗi người ghi 2 bàn. Phil Foden cũng đóng góp 2 pha kiến tạo. Đây là trận thắng thứ hai của Man City dưới thời huấn luyện viên Enzo Maresca.

    Haaland ghi 2 bàn giúp Man City thắng Crystal Palace 4-1. (Ảnh: Reuters)

    Haaland ghi 2 bàn giúp Man City thắng Crystal Palace 4-1. (Ảnh: Reuters)

  • Lịch thi đấu vòng 2 Ngoại Hạng Anh

    Báo Điện tử VTC News cập nhật lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 2 và kênh phát sóng theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Giờ thi đấu có thể được ban tổ chức điều chỉnh phút chót nếu có yếu tố bất lợi về thời tiết hoặc an ninh.

    Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh 2026-2027
    Vòng 2
    Thứ Bảy, 29/8/2026
    02:00
    Sân Selhurst Park
    Crystal Palace
    VS
    Man City
    FPT Play
    18:30
    Sân Anfield
    Liverpool
    VS
    Nottingham Forest
    FPT Play
    20:00
    Sân Coventry Building Society
    Coventry City
    VS
    Hull City
    FPT Play
    23:30
    Sân Tottenham Hotspur
    Tottenham
    VS
    Newcastle United
    FPT Play
    Chủ Nhật, 30/8/2026
    20:00
    Sân Stamford Bridge
    Chelsea
    VS
    Brighton
    FPT Play
    20:00
    Sân Elland Road
    Leeds United
    VS
    Brentford
    FPT Play
    20:00
    Sân The Light
    Sunderland
    VS
    Fulham
    FPT Play
    22:30
    Sân Old Trafford
    Man Utd
    VS
    Ipswich Town
    FPT Play
    Thứ Ba, 1/9/2026
    02:00
    Sân Villa Park
    Aston Villa
    VS
    Arsenal
    FPT Play
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