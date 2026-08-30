Cập nhật tỷ số Chelsea vs Brighton, kết quả Ngoại Hạng Anh mới nhất

(VTC News) -

Trận đấu giữa Chelsea và Brighton thuộc vòng 2 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra trên sân vận động Stamford Bridge (London, Anh). Báo Điện tử VTC News cập nhật chi tiết diễn biến, tỷ số Chelsea đấu Brighton mới nhất tại đây.

● Ngoại hạng Anh Chelsea 1 - 0 Brighton Lavia 5’ HIỆP 1

Thông tin trước trận Chelsea vs Brighton

Chelsea khởi đầu mùa giải Ngoại Hạng Anh bằng chiến thắng 3-2 trước Fulham. Joao Pedro và Cole Palmer là nhân tố nổi bật trong trận đấu chính thức đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Xabi Alonso.

Dù vậy, Chelsea vẫn còn vài điểm khiến cổ động viên lo lắng, đặc biệt là thủ môn Robert Sanchez tiếp tục cho thấy phong độ kém ổn định. Đó có lẽ là lý do Chelsea chiêu mộ gấp Emiliano Martinez từ Aston Villa.

Chelsea đấu với Brighton ở vòng 2 giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Brighton là đội có chiến thắng đậm nhất vòng 1. Thầy trò huấn luyện viên Fabian Hurzeler thắng Aston Villa 4-0 trên sân nhà trong thế trận hoàn toàn áp đảo. Cách đây ít ngày, Brighton cũng đánh bại Tromso với tỷ số tương tự ở cúp châu Âu.

Lịch sử đối đầu giữa 2 đội trong những năm gần đây nghiêng về Brighton. Trong 5 lần gặp Chelsea gần nhất, Brighton giành tới 4 chiến thắng, ghi tới 13 bàn và chỉ thủng lưới 6 lần.

Link trực tiếp Chelsea vs Brighton

Thông tin link xem trực tiếp Chelsea đấu Brighton được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng toàn bộ các trận đấu Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Chelsea vs Brighton: https://fptplay.vn/su-kien/super-sunday-vong-2-6a8fe9827d41d6641bd62043?event=event&type=highlight (sao chép và dán vào trình duyệt web)

Để xem trực tiếp trận đấu Chelsea vs Brighton trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.