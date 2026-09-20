Link xem trực tiếp Man City vs Sunderland 20h ngày 20/9, vòng 5 Ngoại Hạng Anh

(VTC News) -

Trận Man City vs Sunderland diễn ra lúc 20h ngày 20/9 trên sân Etihad ở Manchester (Anh), thuộc vòng 5 Ngoại Hạng Anh 2026-2027. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Man City vs Sunderland trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu Ngoại Hạng Anh tại Việt Nam. Trận Man City vs Sunderland ngày 20/9 được chiếu trực tiếp trên nền tảng của FPT Play, gồm website chính thức, ứng dụng dành cho thiết bị di động, Smart TV và FPT Play Box.

Khán giả có thể truy cập website FPT Play bằng trình duyệt trên máy tính hoặc các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại và máy tính bảng, người xem tải ứng dụng FPT Play từ Google Play (CH Play) đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận Man City vs Sunderland được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Man City vs Sunderland hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Man City đấu với Sunderland được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Man City vs Sunderland (sao chép và dán vào trình duyệt web):

https://fptplay.vn/su-kien/manchester-city-sunderland-6aaa67a29c552a7e2712bee7

Để xem trực tiếp Man City vs Sunderland trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận Man City vs Sunderland

Man City toàn thắng 4 vòng đầu Ngoại Hạng Anh 2026-2027, giành 12 điểm, ghi 8 bàn và nhận 2 bàn thua. Đội bóng thành Manchester đứng đầu bảng trước loạt trận ngày 20/9. Tính trên mọi đấu trường, Man City đang có chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp.

Ở hai trận gần nhất, Man City thắng Man Utd 1-0 tại Ngoại Hạng Anh trước khi đánh bại Norwich City 5-0 ở Cúp Liên đoàn. Đội chủ sân Etihad giữ sạch lưới trong 4 trận liên tiếp gần nhất trên mọi đấu trường.

Sunderland có 4 điểm sau 4 vòng Ngoại Hạng Anh, với 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại, ghi 3 bàn và thủng lưới 5 lần. Ở vòng gần nhất, Sunderland thua Arsenal 0-2, sau đó thắng AZ Alkmaar 1-0 tại Europa League.

Man City bất bại trong 14 lần tiếp Sunderland trên sân nhà tại Ngoại Hạng Anh, gồm 12 chiến thắng và 2 trận hòa. Sunderland chưa từng thắng tại Etihad trong khuôn khổ giải đấu này. Ở lần gần nhất làm khách của Man City, Sunderland thua 0-3.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Man City vs Sunderland mới nhất.