Link xem trực tiếp Gamba Osaka vs Công An Hà Nội 18h ngày 20/9, Cúp C1 châu Á

(VTC News) -

Trận Gamba Osaka đấu với Công An Hà Nội diễn ra lúc 17h ngày 15/9 trên sân Panasonic Stadium Suita (Nhật Bản). Trận đấu thuộc vòng phân hạng Cúp C1 châu Á (AFC Champions League Elite) 2026-2027 và được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV7.

Xem trực tiếp Gamba Osaka vs Công An Hà Nội trên kênh nào?

VTV là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ, trọn vẹn các trận đấu thuộc vòng phân hạng Cúp C1 châu Á 2026-2027. Trận Gamba Osaka vs Công An Hà Nội ngày 15/9 được chiếu trực tiếp trên nền tảng VTVgo, gồm ứng dụng dành cho thiết bị di động và website chính thức.

Khán giả có thể truy cập website VTVgo bằng trình duyệt trên máy tính, Smart TV hoặc các thiết bị có kết nối internet. Nền tảng cũng cung cấp ứng dụng dành cho điện thoại và máy tính bảng. Trên thiết bị di động, người xem có thể tải ứng dụng từ Google Play đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận đấu giữa Gamba Osaka và Công An Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên VTVgo. (Ảnh: Công An Hà Nội FC)

Link xem trực tiếp bóng đá Gamba Osaka vs CAHN hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Gamba Osaka vs CAHN được cập nhật theo dữ liệu chính thức của VTVgo.

Link VTVgo trực tiếp bóng đá Gamba Osaka vs CAHN (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/27

Để xem trực tiếp Gamba Osaka vs CAHN trên máy tính, khán giả truy cập website VTVgo (vtvgo.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng VTVgo trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận Gamba Osaka vs Công An Hà Nội

Công an Hà Nội bước vào trận ra quân AFC Champions League 2026-2027 với sự tự tin sau màn khởi đầu thuận lợi ở mùa giải mới. Đại diện Việt Nam duy trì phong độ tốt trên các đấu trường, trong đó hai chiến thắng tại V.League giúp thầy trò HLV Mano Polking có bước chạy đà tích cực trước chuyến làm khách tại Nhật Bản.

Cuộc đối đầu Gamba Osaka chiều 15/9 cũng đánh dấu lần đầu đội bóng ngành Công an tranh tài ở sân chơi cấp câu lạc bộ danh giá nhất châu Á. Với vị thế đương kim vô địch V.League, CAHN đặt mục tiêu không chỉ tích lũy kinh nghiệm mà còn cạnh tranh suất đi tiếp. Vì vậy, giành điểm ngay trên sân của đại diện Nhật Bản sẽ là khởi đầu quan trọng cho hành trình tại giải.

Xét về tương quan lực lượng và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Gamba Osaka được đánh giá nhỉnh hơn. Gamba Osaka là đội bóng giàu truyền thống của Nhật Bản. Mùa trước, đội bóng đánh bại Al-Nassr của Cristiano Ronaldo để vô địch AFC Champions League Two.

Đại diện J.League 1 mới giành 3 chiến thắng sau 9 trận chính thức kể từ đầu mùa, bên cạnh 3 trận hòa và 3 thất bại. Đáng chú ý, họ không thắng trong 4 trận gần nhất và có tới 3 trận không thể ghi bàn.