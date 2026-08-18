CLB Công an Hà Nội đấu 5 đội Nhật Bản ở Cúp C1 châu Á

(VTC News) -

Câu lạc bộ Công an Hà nội xác định được đối thủ ở vòng phân hạng AFC Champions League Elite (Cúp C1 châu Á) mùa giải 2026-2027 sau lễ bốc thăm chiều nay 18/8. Đại diện của bóng đá Việt Nam thi đấu 8 trận.

Trong đó, CLB Công an Hà Nội gặp 5 đội của Nhật Bản là Kashima Antlers, Vissel Kobe, Kashiwa Reysol, Kyoto Sanga và Gamba Osaka. Các đối thủ còn lại của thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking là Johor Darul Tazim (Malaysia), Shanghai Port, Beijing FC (Trung Quốc).

CLB Công an Hà Nội tham dự AFC Champions League Elite. (Ảnh: CAHN FC)

Bảng phía Đông của AFC Champions League Elite có 16 đội bóng tham dự. Sau 8 lượt trận, 8 đội đứng đầu bảng xếp hạng giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Bảng phía Tây (gồm các câu lạc bộ Trung Á, Tây Á) có thể thức tương tự.

Đây là lần đầu tiên câu lạc bộ Công an Hà Nội giành quyền góp mặt ở Cúp C1 châu Á. Đội bóng đương kim vô địch V.League vừa đánh bại Adelaide United với tỷ số 2-0 ngay trên sân khách ở vòng sơ loại.

Ngoài CAHN, bóng đá Việt Nam còn một đại diện khác ở đấu trường châu lục mùa này là Thể Công Viettel. Thầy trò huấn luyện viên Alexandre Popov thi đấu ở AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á). Theo kết quả bốc thăm chiều nay, Thể Công Viettel nằm ở bảng E cùng FC Seoul (Hàn Quốc), Melbourne Victory (Australia) và đội thắng trong cặp Persib (Indonesia) đấu với Manila Digger (Philippines).