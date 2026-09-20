Link xem trực tiếp Fulham vs Man Utd 22h30 ngày 20/9, vòng 5 Ngoại Hạng Anh

(VTC News) -

Trận Fulham vs Man Utd diễn ra lúc 22h30 ngày 20/9 trên sân Craven Cottage (London, Anh), thuộc vòng 5 Ngoại Hạng Anh 2026-2027. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Fulham vs Man Utd trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu Ngoại Hạng Anh tại Việt Nam. Trận Fulham vs Man Utd ngày 20/9 được chiếu trực tiếp trên nền tảng của FPT Play, gồm website chính thức và ứng dụng dành cho thiết bị di động, Smart TV.

Khán giả có thể truy cập website FPT Play bằng trình duyệt trên máy tính hoặc các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại và máy tính bảng, người xem tải ứng dụng FPT Play từ Google Play (CH Play) đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận Fulham đấu với Man Utd được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Fulham vs Man Utd hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Fulham đấu với Man Utd được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Fulham vs Man Utd (sao chép và dán vào trình duyệt web):

https://fptplay.vn/su-kien/super-sunday-vong-5-6aae6e78995ab15691dbe13c

Để xem trực tiếp Fulham vs Man Utd trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận Fulham vs Man Utd

Fulham chưa thắng sau 4 vòng đầu Ngoại Hạng Anh 2026-2027, có 1 điểm với thành tích 1 hòa, 3 thua. Đội bóng London lần lượt thua Chelsea, Sunderland và Crystal Palace trước khi hòa Liverpool 0-0 trên sân Anfield. Sau đó, Fulham thắng West Ham 3-2 tại Cúp Liên đoàn.

Man Utd có 4 điểm sau 4 vòng với 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại. Ở vòng gần nhất, đội bóng của HLV Michael Carrick thua Man City 0-1. Man Utd sau đó bị Brighton loại khỏi Cúp Liên đoàn với thất bại 2-3 dù từng dẫn 2-0. Sau 4 vòng Ngoại Hạng Anh, Man Utd thực hiện 84 cú sút, nhiều nhất giải, với tổng xG 8,3.

Man Utd chỉ thua 1 trong 21 lần gần nhất gặp Fulham tại Ngoại Hạng Anh, đạt thành tích 16 thắng và 4 hòa. Riêng tại Craven Cottage, Fulham không thắng Man Utd trong 10 trận Ngoại Hạng Anh gần nhất, gồm 2 trận hòa và 8 thất bại.

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