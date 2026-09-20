Link xem trực tiếp Bournemouth vs Liverpool 20h ngày 20/9, vòng 5 Ngoại Hạng Anh

(VTC News) -

Trận Bournemouth vs Liverpool diễn ra lúc 20h ngày 20/9 trên sân Vitality (Bournemouth, Anh), thuộc vòng 5 Ngoại Hạng Anh 2026-2027. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Bournemouth vs Liverpool trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu Ngoại Hạng Anh tại Việt Nam. Trận Bournemouth vs Liverpool ngày 20/9 được chiếu trực tiếp trên nền tảng của FPT Play, gồm website chính thức, ứng dụng dành cho thiết bị di động, Smart TV và FPT Play Box.

Khán giả có thể truy cập website FPT Play bằng trình duyệt trên máy tính hoặc các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại và máy tính bảng, người xem tải ứng dụng FPT Play từ Google Play (CH Play) đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận Bournemouth vs Liverpool được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Bournemouth vs Liverpool hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Bournemouth đấu với Liverpool được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đáf Bournemouth vs Liverpool (sao chép và dán vào trình duyệt web):

https://fptplay.vn/su-kien/bournemouth-liverpool-6aaa663c6aca101a53d45d69

Để xem trực tiếp Bournemouth vs Liverpool trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận Bournemouth vs Liverpool

Bournemouth có 3 điểm sau 4 vòng đầu Ngoại Hạng Anh 2026-2027, với 3 trận hòa và 1 thất bại. Đội chủ sân Vitality lần lượt thua Man City ở vòng mở màn trước khi hòa Everton, Newcastle và Brentford. Sau các trận đấu ngày 19/9, Bournemouth đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng.

Liverpool có 6 điểm sau 4 vòng, với 1 chiến thắng và 3 trận hòa, đứng thứ 10 trước khi bước vào trận đấu này. Chiến thắng duy nhất của Liverpool tại Ngoại Hạng Anh từ đầu mùa là trước Ipswich Town. Ở vòng gần nhất, đội bóng thành phố cảng hòa Fulham 0-0.

Liverpool thắng 6 trong 7 lần đối đầu gần nhất với Bournemouth. Tuy nhiên, lần gặp gần nhất giữa hai đội tại Vitality vào tháng 1/2026 kết thúc với chiến thắng 3-2 dành cho Bournemouth.

Trận đấu cũng đánh dấu lần đầu HLV Andoni Iraola trở lại sân Vitality với tư cách huấn luyện viên Liverpool sau quãng thời gian dẫn dắt Bournemouth.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Bournemouth vs Liverpool mới nhất.