Link xem trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Pakistan 16h ngày 2/10, FIFA ASEAN Cup

(VTC News) -

Trận Việt Nam đấu với Pakistan diễn ra lúc 16h ngày 2/10 trên sân vận động Gelora Bung Karno (Indonesia). Trận đấu thuộc lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và TV360.

Xem trực tiếp Việt Nam vs Pakistan trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của FIFA ASEAN Cup 2026. Trận Việt Nam đấu với Pakistan được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động. Khán giả cũng có thể theo dõi trận đấu trên TV360.

Người xem có thể truy cập FPT Play hoặc TV360 bằng trình duyệt trên máy tính và các thiết bị có kết nối Internet. Trên điện thoại, máy tính bảng, khán giả tải ứng dụng tương ứng từ Google Play đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận đấu giữa Việt Nam và Pakistan được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và TV360.

Link FPT Play trực tiếp Việt Nam vs Pakistan hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Việt Nam đấu với Pakistan được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play và TV360.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Việt Nam đấu với Pakistan (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/viet-nam-pakistan-6abe05b560489a0b57005ece?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp Việt Nam đấu với Pakistan trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận Việt Nam vs Pakistan

Đây là lần đầu tiên Việt Nam và Pakistan đối đầu ở cấp đội tuyển quốc gia. Vì không có dữ liệu đối đầu trực tiếp, tương quan giữa hai đội chủ yếu được đánh giá thông qua phong độ, lực lượng và những gì đã thể hiện tại giải năm nay.

Thất bại 0-2 trước Thái Lan ở lượt trận thứ hai khiến chuỗi 27 trận bất bại của đội tuyển Việt Nam khép lại. Kết quả này đồng thời khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik không còn khả năng cạnh tranh vé vào chung kết. Tuy nhiên, đội tuyển vẫn còn mục tiêu ở lượt đấu cuối khi cần giành chiến thắng trước Pakistan để chắc chắn kết thúc bảng B ở vị trí thứ hai.

Pakistan cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Ở lượt trận thứ hai, đội bóng Nam Á cầm hòa Philippines 2-2 dù bị dẫn hai bàn trong hiệp một. Reyes và Kristensen lần lượt lập công ở phút 25 và 31 cho Philippines, nhưng Akbar Khan rút ngắn tỷ số ngay đầu hiệp hai trước khi Shahzad ghi bàn gỡ hòa ở phút 62. Màn ngược dòng này giúp Pakistan có thêm sự tự tin trước cuộc đối đầu Việt Nam.

Trong khi đó, Việt Nam có 3 điểm sau hai lượt trận và đang đứng thứ hai bảng B. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik mở màn bằng chiến thắng 1-0 trước Philippines, sau đó để thua Thái Lan 0-2. Vì vậy, trận gặp Pakistan là cơ hội để đội tuyển tìm lại chiến thắng và bảo vệ vị trí hiện tại.

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