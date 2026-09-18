Link xem trực tiếp bóng đá U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan 17h ngày 18/9

(VTC News) -

Trận đấu giữa U23 Kuwait và U23 Uzbekistan diễn ra lúc 17h ngày 18/9 trên sân vận động Nagoya City Minato Soccer (Nhật Bản). Trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026, được phát sóng trực tiếp trên VTV6.

Xem trực tiếp U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan trên kênh nào?

VTV là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu ASIAD 2026. Trận U23 Kuwait đấu với U23 Uzbekistan ngày 18/9 được chiếu trực tiếp trên nền tảng VTVgo, gồm ứng dụng dành cho thiết bị di động và website chính thức.

Khán giả có thể truy cập website VTVgo bằng trình duyệt trên máy tính, Smart TV hoặc các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại và máy tính bảng, người xem tải ứng dụng VTVgo từ Google Play đối với thiết bị Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận đấu giữa U23 Kuwait và U23 Uznekistan được phát sóng trực tiếp kênh VTV6. (Ảnh: AFC)

Link xem trực tiếp U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp U23 Kuwait và U23 Uzbekistan được cập nhật theo dữ liệu chính thức của VTV.

Link VTV trực tiếp bóng đá U23 Kuwait và U23 Uzbekistan (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/13

Để xem trực tiếp U23 Kuwait và U23 Uzbekistan trên máy tính, khán giả truy cập website VTVgo (vtvgo.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng VTVgo trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan

U23 Uzbekistan đang dẫn đầu bảng C sau chiến thắng thuyết phục 5-1 trước U23 Philippines ở trận ra quân. Trong khi đó, U23 Kuwait mới giành được một điểm sau trận hoà 1-1 với Việt Nam và cần kết quả thuận lợi để duy trì khả năng cạnh tranh vé đi tiếp.

Đại diện Trung Á kiểm soát thế trận và duy trì ưu thế trong phần lớn thời gian thi đấu ở lượt trận đầu tiên. Kết quả này giúp Uzbekistan có 3 điểm cùng hiệu số +4. Một chiến thắng trước Kuwait sẽ giúp họ tạo lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành vé vào vòng tiếp theo, đồng thời giảm bớt áp lực trước cuộc đối đầu U23 Việt Nam ở lượt trận cuối.

Trước U23 Uzbekistan được đánh giá nhỉnh hơn về chất lượng đội hình và khả năng tổ chức lối chơi, U23 Kuwait nhiều khả năng tiếp tục ưu tiên sự chắc chắn trong phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công. Một kết quả có điểm sẽ giúp Kuwait duy trì cơ hội cạnh tranh trước khi gặp U23 Philippines.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U23 Kuwait đấu với U23 Uzbekistan mới nhất.