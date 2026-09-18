Được tuyển thẳng làm cảnh sát, tay đua Indonesia săn huy chương ASIAD 2026

(VTC News) -

VĐV đua xe đạp đường trường và xe đạp lòng chảo người Indonesia, Bernard Benyamin van Aert (29 tuổi) có một công việc mới ngoài sự nghiệp đua xe đạp. Bernard Benyamin van Aert, người từng giành huy chương đồng tại SEA Games 2025 ở nội dung đua tính điểm, hiện là thành viên lực lượng cảnh sát Indonesia thông qua diện tuyển dụng theo thành tích.

Theo truyền thông Indonesia, thành tích của Bernard tại SEA Games 2025 ở Thái Lan đã giúp anh được tuyển vào đợt đầu tiên của lực lượng cảnh sát Indonesia trong năm nay theo diện thành tích.

Bernard Benyamin van Aert sẽ thi đấu ở ASIAD 2026

“Đúng vậy, tôi được vào ngành cảnh sát nhờ SEA Games. Đầu năm nay, đợt tuyển chọn cấp trung ương được tổ chức vì chúng tôi là đợt đầu tiên được tuyển theo diện thành tích”, Bernard nói với các phóng viên.

Việc trở thành cảnh sát buộc Bernard phải tham gia khóa huấn luyện và bỏ lỡ một số giải đấu, trong đó có Giải vô địch xe đạp lòng chảo quốc gia được tổ chức tại Jakarta International Velodrome vào tháng 7 vừa qua.

“Vì vậy, có một số giải đấu cuối cùng tôi không thể tham dự, chẳng hạn như Giải vô địch quốc gia vừa qua, vốn tôi đáng lẽ phải tham gia. Tôi thực sự không thể tập luyện, mà phải hoàn thành tất cả các quy trình tại học viện cảnh sát”, Bernard Benyamin van Aert nói.

Với Bernard, trở thành cảnh sát chưa bao giờ là điều anh từng nghĩ tới. Tuy nhiên, VĐV 29 tuổi nhận ra rằng sự nghiệp thể thao không thể kéo dài mãi mãi.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành cảnh sát. Nhưng đó là một phước lành. Nếu theo đuổi điều này như một sự nghiệp cá nhân, tôi muốn đạt được thành công. Nhưng trước khi quyết định trở thành cảnh sát, tôi đã hỏi ý kiến gia đình và họ ủng hộ tôi”, VĐV từng giành HCĐ SEA Games 2025 chia sẻ.

Bernard cũng phải thích nghi với hai điều hoàn toàn khác nhau: sự nghiệp VĐV và tương lai trong lực lượng cảnh sát.

“Đúng vậy, đây là một sự điều chỉnh, bởi ngoài việc là một VĐV, chắc chắn tôi cũng phải nghĩ đến tương lai. Hai việc này hoàn toàn khác nhau nên chắc chắn khá bất ngờ và cũng hơi khó khăn. Cứ thuận theo hoàn cảnh thôi”, Bernard nói tiếp.

Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện cảnh sát, Bernard hiện trở lại tập trung cho ASIAD 2026. Tại sự kiện thể thao lớn nhất châu Á, Bernard sẽ thi đấu ở nội dung xe đạp lòng chảo, tham gia hai nội dung là team pursuit và omnium.

Bernard đặt mục tiêu giành huy chương cho Indonesia. Anh đã không giành được huy chương tại hai kỳ ASIAD trước, gồm Jakarta 2018 và kỳ ASIAD tổ chức tại Trung Quốc vào năm 2023. Bernard tiết lộ việc tham gia khóa huấn luyện cảnh sát cũng ảnh hưởng tới việc tập huấn của mình chuẩn bị cho ASIAD 2026.

“Ở ASIAD lần này, tôi sẽ cố gắng hết sức để giành huy chương. Ban đầu, tôi gặp trở ngại vì phải tham gia khóa huấn luyện cảnh sát, khiến thời gian tập huấn của tôi bị rút ngắn hơn hai tuần”, Bernard nói.

Về tương quan cạnh tranh, Bernard đánh giá ASIAD năm nay sẽ có sự cạnh tranh khốc liệt hơn nhiều. Anh cho rằng các quốc gia tham dự đã phát triển rất nhanh và mạnh mẽ.

Vì vậy, với tư cách là một trong những VĐV giàu kinh nghiệm của đội tuyển, Bernard cũng có nhiệm vụ dìu dắt các tay đua trẻ và sẽ chú trọng hơn, đặc biệt là những vấn đề ngoài chuyên môn kỹ thuật.

“Đúng vậy, kinh nghiệm tại SEA Games vừa qua là một bài học quan trọng. Chúng tôi phải chú ý nhiều hơn đến điều đó”, VĐV từng dự Olympic Paris 2024 giải thích.

“Tôi vẫn rất hào hứng với ASIAD lần này. Dù thời gian tập luyện bị rút ngắn, tôi muốn giành huy chương cho Indonesia”, Bernard kết luận.

Các nội dung đua xe đạp tại ASIAD 2026 sẽ diễn ra từ ngày 20/9 đến 2/10. Indonesia sẽ cử 21 VĐV hàng đầu tham dự, tranh tài ở 5 nội dung.