Link xem trực tiếp bóng đá Ninh Bình vs Thanh Hoá 18h ngày 11/9, vòng 2 V.League

(VTC News) -

Trận Ninh Bình đấu với Thanh Hóa thuộc vòng 2 V.League 2026-2027 diễn ra lúc 18h ngày 11/9 trên sân vận động Ninh Bình. Khán giả có thể xem trực tiếp trận Ninh Bình đấu với Thanh Hóa trên hệ thống của FPT Play.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Ninh Bình đấu với Thanh Hóa nhanh nhất.

Xem trực tiếp Ninh Bình đấu với Thanh Hóa trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Ninh Bình đấu với Thanh Hóa được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Ninh Bình đấu với Thanh Hóa có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận Ninh Bình đấu với Thanh Hoá được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Ninh Bình vs Thanh Hóa hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp CLB Ninh Bình đấu với Thanh Hóa được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Ninh Bình đấu với Thanh Hóa (sao chép và dán vào trình duyệt web):

https://fptplay.vn/su-kien/ninh-binh-thanh-hoa-6aa115601ded10c46778d6c1

Để xem trực tiếp trận đấu Ninh Bình vs Thanh Hóa trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Ninh Bình vs Thanh Hóa

Bước vào mùa giải 2026/27, Ninh Bình được xếp vào nhóm những ứng viên sáng giá cho chức vô địch V.League. Đội bóng cố đô duy trì được sự ổn định cả trên băng ghế huấn luyện lẫn lực lượng cầu thủ. HLV Chu Đình Nghiêm có thời gian từ cuối mùa trước để xây dựng lối chơi, tạo nền tảng cho chiến dịch mới.

Sự ổn định đó nhanh chóng được thể hiện ngay trong trận ra quân. Trước Hải Phòng, Ninh Bình rơi vào thế bất lợi khi bị đối phương dẫn bàn nhưng vẫn cho thấy khả năng kiểm soát tình thế và sức mạnh trên hàng công. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm ghi liền 4 bàn để hoàn tất màn ngược dòng, qua đó giành chiến thắng 4-1.

Ở chiều ngược lại, Thanh Hóa bước vào mùa giải mới với nhiều dấu hỏi sau những biến động đáng kể về nhân sự. Dù vậy, đội bóng xứ Thanh phần nào giải tỏa những lo ngại bằng chiến thắng 3-2 trước SHB Đà Nẵng trong ngày ra quân.

Dù đội hình có nhiều xáo trộn, Thanh Hóa vẫn thể hiện lối chơi giàu tính tranh chấp, sự quyết liệt và khả năng tận dụng sai lầm của đối phương. Tuy nhiên, chuyến làm khách trước Ninh Bình được dự báo là thử thách khó khăn hơn đáng kể, khi đội chủ nhà đang có lực lượng ổn định và khởi đầu mùa giải với phong độ ấn tượng.