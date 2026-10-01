Link xem trực tiếp bóng đá Malaysia vs Singapore 19h30 ngày 1/10, FIFA ASEAN Cup

(VTC News) -

Trận Malaysia đấu với Singapore diễn ra lúc 19h30 ngày 1/10 trên sân vận động Si Jalak Harupat, thuộc lượt trận cuối bảng A tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và TV360.

Xem trực tiếp Malaysia vs Singapore trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của FIFA ASEAN Cup 2026. Trận Malaysia đấu với Singapore được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động. Khán giả cũng có thể theo dõi trận đấu trên TV360.

Người xem có thể truy cập FPT Play hoặc TV360 bằng trình duyệt trên máy tính và các thiết bị có kết nối Internet. Trên điện thoại, máy tính bảng, khán giả tải ứng dụng tương ứng từ Google Play đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận đấu giữa Malaysia và Singapore được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và TV360.

Link FPT Play trực tiếp Malaysia vs Singapore hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Malaysia đấu với Singapore được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play và TV360.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Malaysia đấu với Singapore (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/malaysia-singapore-6abcc1cb097311ac2b337aad?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp Malaysia đấu với Singapore trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận Malaysia vs Singapore

Lượt trận cuối bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 chứng kiến cuộc đối đầu quan trọng giữa Singapore và Malaysia lúc 19h30 ngày 1/10 trên sân Si Jalak Harupat. Kết quả trận đấu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện cuộc đua giành vé vào chung kết.

Sau hai lượt trận, Malaysia và Indonesia cùng có 4 điểm, trong đó Malaysia tạm dẫn đầu nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Singapore xếp ngay phía sau với 3 điểm. Khoảng cách giữa ba đội chỉ là một điểm khiến mọi khả năng vẫn còn bỏ ngỏ trước lượt đấu cuối.

Theo thể thức Division 1, chỉ đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào chung kết, trong khi đội xếp thứ hai sẽ thi đấu trận tranh hạng ba. Vì vậy, Malaysia cần một kết quả thuận lợi để bảo vệ vị trí dẫn đầu, đồng thời phải quan tâm đến kết quả trận đấu còn lại của bảng.

Với Singapore, cơ hội cạnh tranh ngôi đầu vẫn nằm trong tầm tay. Việc chỉ kém Malaysia một điểm buộc đội bóng đảo quốc sư tử hướng tới chiến thắng nếu muốn tạo bước ngoặt trên bảng xếp hạng và nuôi hy vọng góp mặt ở trận tranh chức vô địch.

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