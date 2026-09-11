Link xem trực tiếp bóng đá Bắc Ninh vs CA TP.HCM 18h ngày 11/9, vòng 2 V.League

(VTC News) -

Trận Bắc Ninh vs Công An TP.HCM thuộc vòng 2 V.League 2026-2027 diễn ra lúc 18h ngày 11/9 trên sân vận động Việt Yên. Khán giả có thể xem trực tiếp trận Bắc Ninh vs Công An TP.HCM trên hệ thống của FPT Play.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Bắc Ninh vs Công An TP.HCM nhanh nhất.

Xem trực tiếp Bắc Ninh vs Công An TP.HCM trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Bắc Ninh vs Công An TP.HCM được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Bắc Ninh đấu với Công An TP.HCM có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận Bắc Ninh đấu với Công An TP.HCM được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Bắc Ninh vs Công An TP.HCM hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Bắc Ninh đấu với Công An TP.HCM được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Bắc Ninh vs Công An TP.HCM (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/bac-ninh-cong-an-tp-ho-chi-minh-6aa112a253b4d9b5a8e29968

Để xem trực tiếp trận đấu Bắc Ninh vs Công An TP.HCM trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Bắc Ninh đấu với Công An TP.HCM

Bắc Ninh có trận sân nhà đầu tiên tại V.League 2026/27 khi tiếp đón Công an TP.HCM. Xét về kinh nghiệm và chất lượng lực lượng, đội khách được đánh giá nhỉnh hơn. Bắc Ninh mới giành quyền thăng hạng, trong khi Công an TP.HCM sở hữu đội hình giàu kinh nghiệm và đặt mục tiêu cạnh tranh ở nhóm đầu mùa này.

Ở vòng khai màn, Bắc Ninh chưa thể giành điểm khi để thua Nghệ An 0-1 trên sân Vinh. Đoàn quân của HLV Paulo Foiani gặp bất lợi lớn từ phút 34 sau tấm thẻ đỏ của Nguyễn Văn Đạt. Dù phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian, đội khách vẫn tổ chức phòng ngự tương đối chặt chẽ và chỉ nhận bàn thua từ quả phạt đền ở phút 71.

Trong khi đó, Công an TP.HCM có khởi đầu thuận lợi hơn nhiều. Đội bóng của HLV Arthur Diles đánh bại Hà Nội 3-1 ở trận ra quân, qua đó tạo đà tâm lý tốt trước chuyến làm khách tại Bắc Ninh. Nếu tiếp tục giành trọn 3 điểm, Công an TP.HCM sẽ duy trì vị trí trong nhóm đầu ngay từ giai đoạn đầu mùa giải.

So về tương quan lực lượng, Công an TP.HCM vẫn được đánh giá cao hơn dù phải thi đấu trên sân khách. Chiến thắng trước Hà Nội cũng cho thấy đội bóng này đang có phong độ và sự tự tin cần thiết để hướng tới một kết quả thuận lợi.