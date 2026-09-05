Link xem Ipswich Town vs Liverpool 2h ngày 5/9, giải Ngoại Hạng Anh

(VTC News) -

Trận đấu giữa Ipswich Town vs Liverpool thuộc vòng 3 giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 diễn ra lúc 2h ngày 5/9 trên sân vận động Portman Road (Ipswich). Khán giả có thể xem trực tiếp trận Ipswich Town vs Liverpool trên hệ thống của FPT Play.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Ipswich Town vs Liverpool nhanh nhất.

Xem trực tiếp Ipswich Town vs Liverpool trên kênh nào?

Trận Ipswich Town vs Liverpool được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Ipswich Town vs Liverpool có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn (độ phân giải tối đa 480p) trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi để trải nghiệm chất lượng hình ảnh cao nhất.

Trận đấu giữa Ipswich Town và Liverpool được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Ipswich Town vs Liverpool hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Ipswich Town vs Liverpool được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng toàn bộ các trận đấu của mùa giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 tại Việt Nam.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Ipswich Town vs Liverpool (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/ipswich-town-liverpool-6a990e41e1273328448865d9

Để xem trực tiếp trận đấu Ipswich Town vs Liverpool trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Ipswich Town vs Liverpool

Đội bóng của HLV Gary O’Neil khởi đầu đầy hứng khởi với chiến thắng trước Sunderland, sau đó tiếp tục vượt qua Leicester 3-1 tại Cúp Liên đoàn. Tuy nhiên, thất bại 2-5 trước Man United ở vòng đấu gần nhất nhanh chóng cho thấy những vấn đề mà đội bóng này phải đối mặt khi gặp các đối thủ mạnh.

Sân nhà Portman Road có thể mang đến lợi thế nhất định cho thầy trò Gary O’Neil nhờ sự cổ vũ của khán giả nhà. Dù vậy, khả năng chịu sức ép của hàng phòng ngự vẫn là dấu hỏi lớn, đặc biệt khi Ipswich phải đối đầu với những đội bóng sở hữu hàng công chất lượng và có khả năng duy trì cường độ tấn công cao.

Bên kia chiến tuyến, Liverpool bước vào chuyến làm khách trên sân Ipswich Town với mục tiêu chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng tại Ngoại hạng Anh, đồng thời tìm kiếm chiến thắng đầu tiên kể từ khi Andoni Iraola tiếp quản đội bóng.

Hai trận đầu tiên của Liverpool dưới sự dẫn dắt của Iraola đều khép lại với tỷ số hòa 2-2, lần lượt trước Newcastle United và Nottingham Forest. Tính cả giai đoạn dưới thời Arne Slot, đội bóng vùng Merseyside đã trải qua 6 vòng đấu liên tiếp không biết mùi chiến thắng, với 4 trận hòa và 2 thất bại.