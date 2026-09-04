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Xuất bản ngày 04/09/2026 05:27 PM
Xuất bản ngày 04/09/2026 05:27 PM

Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 3 mới nhất: Arsenal đại chiến Chelsea

Khánh Ly
Khánh Ly
(VTC News) -

Cập nhật chi tiết lịch thi đấu vòng 3 Ngoại Hạng Anh (Premier League) 2026-2027 vòng 3 diễn ra từ 5/9 mới nhất.

Vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 5-6/9, với loạt màn so tài đáng chờ đợi. Tâm điểm của vòng 3 là trận derby London giữa Arsenal và Chelsea trên sân Emirates, diễn ra lúc 22h30 ngày 6/9. Cuộc chạm trán giữa hai đội bóng giàu tham vọng hứa hẹn tạo nên màn so tài hấp dẫn nhất vòng đấu.

Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 3 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 3 và kênh phát sóng theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Giờ thi đấu có thể được ban tổ chức điều chỉnh phút chót nếu có yếu tố bất lợi về thời tiết hoặc an ninh.

Tâm điểm của vòng 3 Ngoại Hạng Anh 2026-2027 là trận đấu giữa Arsenal và Chelsea. (Ảnh: AP)

Tâm điểm của vòng 3 Ngoại Hạng Anh 2026-2027 là trận đấu giữa Arsenal và Chelsea. (Ảnh: AP)

LỊCH THI ĐẤU VÒNG 3 NGOẠI HẠNG ANH 2026-2027
Thứ Bảy, 5/9/2026
2:00
Sân Portman Road
Ipswich Town
VS
Liverpool
FPT Play
18:30
Sân St. James Park
Newcastle
VS
Bourrnemouth
FPT Play
21:00
Sân Gtech Community
Brenford
VS
Sunderland
FPT Play
21:00
Sân City Ground
Nottingham Forest
VS
Tottenham
FPT Play
21:00
Sân Etihad
Man City
VS
Coventry
FPT Play
21:00
Sân Craven Cottage
Fulham
VS
Crystal Palace
FPT Play
21:00
Sân American Express
Brighton
VS
Leeds
FPT Play
23:30
Sân MKM
Hull City
VS
Aston Villa
FPT Play
Chủ Nhật, ngày 6/9/2026
20:00
Sân Hill Dickson
Everton
VS
Man Ụtd
FPT Play
22:30
Sân Emirates
Arsenal
VS
Chelsea
FPT Play

Thể thức thi đấu Ngoại Hạng Anh 2026-2027

Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027 có 20 câu lạc bộ tham dự. Vị trí trên bảng xếp hạng được xác định lần lượt dựa trên số điểm. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự các chỉ số phụ được xét đến là hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng và thành tích đối đầu.

Trên bảng xếp hạng chung cuộc, 4 đội đứng đầu giành quyền tham dự UEFA Champions League mùa giải tiếp theo. Đội đứng thứ 5 có suất dự UEFA Europa League. Số lượng đội dự Champions League (Cúp C1 châu Âu) và phân bổ các suất dự Europa League có thể thay đổi.

Ở mùa giải 2026-2027, Ngoại Hạng Anh áp dụng một số thay đổi về luật nhằm hạn chế tình trạng câu giờ và duy trì nhịp độ trận đấu, bao gồm đếm ngược thời gian thực hiện các tình huống cố định, thay người hay cầu thủ chấn thương nhận sự chăm sóc y tế phải ở ngoài sân 1 phút. VAR, công nghệ xác định bàn thắng Goal-line tiếp tục xuất hiện tại giải đấu.

Xem trực tiếp Ngoại Hạng Anh 2026-2027 trên kênh nào?

Các trận đấu Ngoại Hạng Anh 2026-2027 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn và ứng dụng FPT Play). Khán giả xem trực tiếp Ngoại Hạng Anh 2026-2027 trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play.

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