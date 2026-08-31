Vì sao Maguire chạm tay vào bóng, vẫn ghi bàn hợp lệ cho Man Utd?

(VTC News) -

Đêm 30/8, Harry Maguire vướng vào tình huống gây tranh cãi trong chiến thắng 5-2 của Manchester United trước Ipswich Town tại vòng 2 Ngoại hạng Anh. Dù vậy, sau khi kiểm tra toàn bộ diễn biến, VAR vẫn công nhận bàn thắng dựa trên một điểm đáng chú ý trong quy định hiện hành về lỗi dùng tay chơi bóng.

Tình huống này xảy ra trong pha bóng dẫn đến bàn thắng quan trọng thứ hai của Man Utd. Hậu vệ Harry Maguire khống chế bóng bằng cánh tay trước khi anh tiếp tục pha bóng, xâm nhập vòng cấm và dứt điểm. Cú sút sau đó đập vào chân hậu vệ Jacob Greaves, đổi hướng và đi vào lưới.

Nhiều người cho rằng bàn thắng sẽ lập tức bị hủy. Tuy nhiên, sau khi VAR kiểm tra tình huống, trọng tài vẫn công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà. Quyết định này khiến nhiều người trên sân Old Trafford bối rối và đặt ra câu hỏi về cách áp dụng chính xác luật bóng chạm tay.

Harry Maguire (trái) được VAR công nhận bàn thắng dù để bóng chạm tay. (Ảnh: AP)

Sau tình huống trên, trung tâm điều hành trận đấu của Ngoại hạng Anh nhanh chóng đưa ra thông báo nhằm giải thích rõ lý do bàn thắng được công nhận. Các trọng tài xác định rằng do Maguire không phải là cầu thủ trực tiếp ghi bàn nên tình huống vô tình để bóng chạm tay của anh không thể bị xử phạt theo quy định hiện hành.

Trong trường hợp này, cú dứt điểm của Maguire đã chạm Greaves rồi đi vào lưới và được tính là bàn phản lưới nhà. Vì vậy, điều khoản liên quan đến bàn thắng được ghi sau pha chạm tay vô tình không được áp dụng.

“Quyết định công nhận bàn thắng cho Man Utd của trọng tài đã được VAR kiểm tra và xác nhận, bởi Maguire không phải cầu thủ trực tiếp ghi bàn sau tình huống vô tình để bóng chạm tay. Đây là một bàn phản lưới nhà và tình huống vô tình để bóng chạm tay không bị xử phạt, vì vậy chúng tôi đề nghị công nhận bàn thắng”, trung tâm điều hành trận đấu giải thích.

Luật bóng đá quy định một cầu thủ phạm lỗi nếu trực tiếp ghi bàn vào lưới đối phương bằng bàn tay hoặc cánh tay, hoặc ghi bàn ngay sau khi bóng chạm vào bàn tay hay cánh tay của mình.

Tuy nhiên, trong tình huống này, có những yếu tố khiến bàn thắng vẫn được công nhận. Luật quy định một số trường hợp ngoại lệ nếu bàn thắng không xuất hiện ngay sau tình huống bóng chạm tay, được ghi bởi một đồng đội hoặc xuất phát từ một pha phản lưới nhà.

Quy định cụ thể nêu rằng tình huống sẽ không bị coi là phạm lỗi nếu “bóng không trực tiếp đi vào khung thành, nhưng hành động của một cầu thủ phòng ngự dẫn đến bàn phản lưới nhà”.

Quyết định công nhận bàn thắng giúp Man Utd duy trì lợi thế và khép lại trận đấu với tỷ số 5-2, qua đó giành 3 điểm đầu tiên ở mùa giải mới. Ở vòng 3 Ngoại hạng Anh, “Quỷ đỏ” sẽ làm khách trên sân của Everton vào lúc 20h ngày 6/9/2026.