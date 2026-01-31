Bảng xếp hạng giải Hạng Nhất 2025-2026 vòng 8

(VTC News) -

Vòng 8 giải Hạng Nhất Quốc gia 2025-2026 diễn ra từ 30/1. Ở trận đấu đầu tiên, câu lạc bộ Bắc Ninh đánh bại TP.HCM nhờ bàn thắng duy nhất của cầu thủ Việt kiều Thuỵ Điển Eddie Tran.

Đây cũng là vòng đấu đánh dấu trận đấu đầu tiên bộ 3 Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương đá chính cùng nhau tại Đồng Nai. Đội bóng này giành chiến thắng 3-1 trước đối thủ cạnh tranh ngôi đầu bảng là Khánh Hoà.

Công Phượng cùng CLB Đồng Nai đánh bại Khánh Hoà với tỷ số 3-1.

Bảng xếp hạng giải Hạng Nhất (vòng 8)

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Đồng Nai 8 17 - 7 20 2 Khánh Hòa 8 12 - 6 16 3 TP.HCM 8 13 - 8 14 4 Bắc Ninh 8 9 - 7 13 5 Quy Nhơn United 8 15 - 12 11 6 Trẻ PVF CAND 8 10 - 10 10 7 Quảng Ninh 8 6 - 9 10 8 Phú Thọ 8 12 - 13 9 9 ĐH Văn Hiến 7 6 - 9 8 10 Long An 8 5 - 10 8 11 Đồng Tháp 8 4 - 7 5 12 Thanh niên TP.HCM 7 7 - 18 2

Lịch thi đấu, kết quả vòng 8 giải Hạng Nhất

Ngày 30/1 - 16h: TP.HCM 0-1 Bắc Ninh.

Ngày 30/1 - 18h: Phú Thọ 3-0 Quảng Ninh.

Ngày 31/1 - 16h: Đồng Tháp 1-1 Quy Nhơn United.

Ngày 31/1 - 16h: Long An 0-0 Trẻ PVF CAND.

Ngày 31/1 - 18h: Đồng Nai 1-1 Khánh Hoà.

Ngày 1/2 - 16h: Đại học Văn Hiến vs Thanh niên TP.HCM.

Thể thức giải Hạng Nhất 2025 - 2026

Giải Hạng Nhất (V.League 2) có 12 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Do câu lạc bộ Hòa Bình bỏ giải, ban tổ chức buộc phải điều chỉnh cơ cấu suất lên hạng, xuống hạng nhằm đảm bảo quy hoạch số lượng đội bóng ở mùa giải sau. Theo đó, chỉ đội vô địch có suất lên hạng trực tiếp. Đội á quân phải thi đấu trận play-off với CLB đứng áp chót của V.League để tranh suất dự giải đấu hạng cao nhất. Đội cuối bảng xuống chơi ở giải Hạng Nhì mùa sau.