CLB Công an Nhân dân ra mắt loạt tân binh, mục tiêu thăng hạng V.League

(VTC News) -

Tại buổi lễ xuất quân diễn ra vào chiều 3/9, CLB bóng đá Công an Nhân dân đặt mục tiêu thăng hạng V.League. Đội bóng ngành công an công bố một loạt tân binh chất lượng như thủ môn Nguyễn Đình Triệu, Lê Viktor hay Minh Vương, Đỗ Phi Long, Huỳnh Minh Đoàn, trung vệ Phạm Lý Đức, hậu vệ Phạm Minh Phúc, Mạch Ngọc Hà.

Thậm chí, nhiều người đánh giá rằng lực lượng của CLB Công an Nhân dân còn mạnh hơn cả một số đội bóng tại V.League. Người được tín nhiệm cho vị trí “thuyền trưởng” của câu lạc bộ là huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao CAND cho biết: “Hôm nay, tôi rất vui mừng, phấn khởi tham dự Lễ chuyển giao Câu lạc bộ bóng đá trẻ PVF - Công an nhân dân thành Câu lạc bộ bóng đá Hưng Yên và Lễ xuất quân của Câu lạc bộ bóng đá Công an nhân dân khởi động mùa giải 2026 - 2027.

Đây là dấu mốc có tính lịch sử, thể hiện sâu sắc kỳ vọng của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về quyết tâm xây dựng một tập thể giàu bản lĩnh, sức mạnh, thi đấu kỷ luật, chuyên nghiệp, luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cống hống hết mình vì màu cờ sắc áo, thể hiện hình ảnh, thể hiện sâu sắc hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “ba nhất” trong kỷ nguyên mới.

Đồng thời, mong muốn qua từng trận đấu, từng mùa giải, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh đất nước, con người Việt Nam an toàn, năng động, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ”.

Nguyễn Đình Triệu mang băng đội trưởng.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Đức Thắng cho rằng nhiệm vụ hàng đầu của đội bóng là chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, tập trung xây dựng lực lượng, nâng cao thể lực. Các chuyến tập huấn, các trận đấu giao hữu sẽ giúp đội củng cố, rà soát lực lượng để chuẩn bị cho mùa giải.

Ban huấn luyện hướng tới xây dựng một đội bóng có tinh thần đoàn kết, rèn luyện chuyên môn, thi đấu và sinh hoạt chuyên nghiệp. Toàn đội sẽ hướng tới từng trận đấu, từng giai đoạn, với mục tiêu nhanh chóng trở lại V.League bằng lối chơi cống hiến.

Ngoài ra, cũng trong khuôn khổ sự kiện, CLB bóng đá Hưng Yên chính thức ra mắt sau khi tiếp nhận chuyển giao từ câu lạc bộ Bóng đá Trẻ PVF-CAND. Đội bóng kế thừa nền tảng đào tạo trẻ và cũng sẽ thi đấu ở giải hạng Nhất mùa 2026-2027.