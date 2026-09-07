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Xuất bản ngày 07/09/2026 04:21 PM
Xuất bản ngày 07/09/2026 04:21 PM

Lịch thi đấu Cúp C1 Champions League 2026-2027 vòng 1 mới nhất

Khánh Ly
Khánh Ly
(VTC News) -

Cập nhật chi tiết lịch thi đấu vòng 1 Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải 2026-2027 diễn ra từ 8/9, kênh phát sóng trực tiếp các trận đấu.

Vòng phân hạng UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) 2026-2027 chính thức khởi tranh từ đêm 8/9. Ở vòng 1, người hâm mộ được chứng kiến nhiều trận đấu giữa các đội bóng lớn như Real Madrid gặp Inter Milan, Liverpool đấu Atletico Madrid, Napoli chạm trán Arsenal. Manchester United đánh dấu sự trở lại ở đấu trường danh giá nhất châu Âu bằng cuộc đối đầu Sabah Baku.

Real Madrid đấu Inter Milan là một trong các trận đáng chú ý trong lịch thi đấu Cúp C1 (Champions League) vòng 1. (Ảnh: Reuters)

Real Madrid đấu Inter Milan là một trong các trận đáng chú ý trong lịch thi đấu Cúp C1 (Champions League) vòng 1. (Ảnh: Reuters)

Lịch thi đấu Champions League vòng 1 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật lịch thi đấu Cúp C1 (Champions League) và kênh phát sóng theo thông tin chính thức trên trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA). Giờ thi đấu có thể được ban tổ chức điều chỉnh phút chót nếu có yếu tố bất lợi về thời tiết hoặc an ninh.

champions league 2026-2027
vòng 1
Thứ Ba, 8/9/2026
23:45
AEK Athens
VS
LASK
TV360, ON Sports News
23:45
Club Brugge
VS
Aston Villa
TV360, ON Football
Thứ Tư, 9/9/2026
02:00
Dortmund
VS
Villarreal
TV360
02:00
Porto
VS
Man City
TV360, ON Football
02:00
Lille
VS
Real Betis
TV360, ON Sports News
02:00
Real Madrid
VS
Inter Milan
TV360
23:45
Barcelona
VS
Feyenoord
TV360
23:45
Stuttgart
VS
Viking
TV360, ON Football
Thứ Năm, 10/9/2026
02:00
Liverpool
VS
Atletico Madrid
TV360
02:00
Napoli
VS
Arsenal
TV360, ON Football
02:00
PSG
VS
Slovan Bratislava
TV360, ON Sports News
02:00
Sporting CP
VS
Galatasaray
TV360, ON Sports
23:45
Fenerbahce
VS
AS Roma
TV360
23:45
PSV
VS
Shakhtar Donetsk
ON Football
Thứ Sáu, 11/9/2026
02:00
Bayern Munich
VS
Bodo/Glimt
TV360, ON Football
02:00
Como
VS
RB Leipzig
ON Sports News
02:00
Man Utd
VS
Sabah Baku
TV360
02:00
Slavia Prague
VS
Lens
TV360, ON Sports

Thể thức giải Champions League 2026-2027

Tại vòng phân hạng, các đội bóng được chia thành 4 nhóm “hạt giống”. Mỗi đội bóng sẽ chạm trán 2 đại diện của từng nhóm chứ không thi đấu hết với tất cả các đối thủ còn lại.

Trong trường hợp có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng là hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, số bàn thắng trên sân khách, số trận thắng, số trận thắng trên sân khách, tổng thành tích của các đối thủ đã gặp.

Các câu lạc bộ thi đấu vòng phân hạng gồm 8 lượt trận, xác định 8 đội đứng đầu vào thẳng vòng 1/8. Nhóm xếp hạng 9 đên 24 thi đấu vòng play-off loại trực tiếp.

8 đội bóng bị loại sẽ kết thúc hành trình ở đấu trường châu Âu, không có suất chuyển xuống thi đấu tại Europa League.

Các vòng loại trực tiếp diễn ra theo thể thức 2 lượt (sân nhà, sân khách) không áp dụng luật bàn thắng sân khách. Chỉ có 1 trận chung kết (không lượt về).

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