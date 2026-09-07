Lịch thi đấu Cúp C1 Champions League 2026-2027 vòng 1 mới nhất

(VTC News) -

Vòng phân hạng UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) 2026-2027 chính thức khởi tranh từ đêm 8/9. Ở vòng 1, người hâm mộ được chứng kiến nhiều trận đấu giữa các đội bóng lớn như Real Madrid gặp Inter Milan, Liverpool đấu Atletico Madrid, Napoli chạm trán Arsenal. Manchester United đánh dấu sự trở lại ở đấu trường danh giá nhất châu Âu bằng cuộc đối đầu Sabah Baku.

Real Madrid đấu Inter Milan là một trong các trận đáng chú ý trong lịch thi đấu Cúp C1 (Champions League) vòng 1. (Ảnh: Reuters)

Lịch thi đấu Champions League vòng 1 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật lịch thi đấu Cúp C1 (Champions League) và kênh phát sóng theo thông tin chính thức trên trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA). Giờ thi đấu có thể được ban tổ chức điều chỉnh phút chót nếu có yếu tố bất lợi về thời tiết hoặc an ninh.

Thể thức giải Champions League 2026-2027

Tại vòng phân hạng, các đội bóng được chia thành 4 nhóm “hạt giống”. Mỗi đội bóng sẽ chạm trán 2 đại diện của từng nhóm chứ không thi đấu hết với tất cả các đối thủ còn lại.

Trong trường hợp có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng là hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, số bàn thắng trên sân khách, số trận thắng, số trận thắng trên sân khách, tổng thành tích của các đối thủ đã gặp.

Các câu lạc bộ thi đấu vòng phân hạng gồm 8 lượt trận, xác định 8 đội đứng đầu vào thẳng vòng 1/8. Nhóm xếp hạng 9 đên 24 thi đấu vòng play-off loại trực tiếp.

8 đội bóng bị loại sẽ kết thúc hành trình ở đấu trường châu Âu, không có suất chuyển xuống thi đấu tại Europa League.

Các vòng loại trực tiếp diễn ra theo thể thức 2 lượt (sân nhà, sân khách) không áp dụng luật bàn thắng sân khách. Chỉ có 1 trận chung kết (không lượt về).