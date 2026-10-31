Lên mạng rao bán trường tiểu học quốc tế, Facebooker bị công an mời làm việc

(VTC News) -

Ngày 31/10, Công an phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận trình báo của lãnh đạo Trường Tiểu học Quốc tế liên quan việc đơn vị này bị một cá nhân đăng thông tin rao bán trên mạng xã hội.

“Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã mời người đăng tải bài viết đến trụ sở để làm việc, xác minh và xem xét xử lý theo quy định”, đại diện Công an phường Buôn Ma Thuột thông tin.

Trường Tiểu học Quốc tế tại phường Buôn Ma Thuộc, Đắk Lắk bị tài khoản Q.L rao bán trên mạng.

Thông tin ban đầu, ngày 10/10, tài khoản Facebook Q.L. đăng tải nội dung rao bán Trường Tiểu học Quốc tế tại Buôn Ma Thuột với diện tích 1,3 ha.

Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý từ dư luận, khiến phụ huynh và học sinh bức xúc, lo lắng.

Ông Nguyễn Hoa Nam, Chủ tịch Hội đồng trường Tiểu học Quốc tế, khẳng định thông tin rao bán trên là hoàn toàn sai sự thật, làm ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và danh dự của nhà trường.

“Ban giám hiệu đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh, đồng thời yêu cầu người đăng bài phải công khai đính chính thông tin”, ông Nguyễn Hoa Nam bức xúc

Sau buổi làm việc tại cơ quan công an, chủ tài khoản Q.L. đã đăng tải lời xin lỗi công khai trên mạng xã hội và đề nghị những người từng chia sẻ bài viết gỡ bỏ các nội dung liên quan.

Nhà trường cho biết sẽ xem xét bãi nại cho cá nhân này.

Việc đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội đã khiến nhiều cá nhân bị cơ quan chức năng xử lý. Tháng 1/2026, tại Hà Nội, một quản trị viên nhóm Facebook bị phạt 7,5 triệu đồng vì duyệt bài viết bịa đặt về hoạt động khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai.

Trước đó, công an phát hiện nhóm Facebook đăng tải bài viết về việc bệnh nhân bị Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai gây khó khăn, trì hoãn việc điều trị và được bác sĩ “gợi ý” bỏ ra 7 triệu đồng để được làm nhanh. Đây là nội dung sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện Bạch Mai.

Phòng An ninh chính trị nội bộ xác định chị B.T.T (SN 1992, trú tại Hoàng Liệt, Hà Nội) là quản trị viên của nhóm Facebook. Tại cơ quan Công an, chị T thừa nhận đã không kiểm tra các thông tin của bài viết ẩn danh và tiến hành gỡ bỏ bài viết ẩn.

Tháng 3/2026, Công an TP Hà Nội cũng xử phạt hai người đăng tin rao bán “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” nhà ở xã hội trên Facebook.