Khởi tố nguyên Chủ tịch xã tự ý bán cả trụ sở làm việc

Ngày 14/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bạch Chí Điển (nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ) và Hoàng Mạnh Dũng (nguyên công chức địa chính - xây dựng xã Trường Sơn).

Hai bị can bị khởi tố về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 Điều 357 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định tố tụng đối với ông Điển. Ảnh: CACC

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, trong giai đoạn từ năm 2013-2018, ông Điển và ông Dũng đã tự ý bán tổng cộng 1.116,2m2 đất thuộc các công trình công cộng, trụ sở trên địa bàn xã Trường Sơn cho 4 hộ dân.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định tố tụng đối với ông Dũng. Ảnh: CACC

Tổng số tiền các bị can thu được từ việc bán đất là hơn 545 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định số tiền này không được nộp vào ngân sách nhà nước mà được giữ lại, quản lý nội bộ, để ngoài sổ sách và tự ý chi tiêu.

Do việc giao đất không đúng thẩm quyền, các thửa đất trên phải thu hồi. Cơ quan điều tra xác định hành vi của hai bị can gây thiệt hại hơn 545 triệu đồng cho các hộ dân đã bỏ tiền mua đất.