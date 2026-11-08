Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức Nhật Bản

Chuyến thăm là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng; Đồng thời củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới, trong đó tập trung thúc đẩy hợp tác thực chất, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trụ cột.

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhật Bản đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay.

Đón đoàn tại sân bay có Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhật Bản Nakasone; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki và Phu nhân; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Chuyến thăm nhằm củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, trong đó tập trung thúc đẩy hợp tác thực chất, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trụ cột. Bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống như chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại và đầu tư trên cơ sở tin cậy chính trị ngày càng cao, hai bên sẽ trao đổi các biện pháp nhằm mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo và lao động.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay.

Đây đều là những lĩnh vực Nhật Bản có thế mạnh, kinh nghiệm, Việt Nam có nhu cầu và còn nhiều dư địa hợp tác. Vì vậy, hai bên sẽ dành ưu tiên thúc đẩy các lĩnh vực này trong thời gian tới. Bên cạnh đó, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân tiếp tục là những điểm sáng nổi bật trong quan hệ hai nước.

Hơn nửa thế kỷ vun đắp đã làm nên một quan hệ bền chặt trong tin cậy, sâu sắc trong tình cảm, chuyến thăm lần này thể hiện sự trân trọng dành cho nhau và quyết tâm đưa quan hệ hai nước tiến xa hơn.

Với Việt Nam đang mạnh mẽ chuyển mình và Nhật Bản là người bạn, đối tác tin cậy, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ thúc đẩy việc cụ thể hóa các thỏa thuận, cam kết đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước thành những chương trình, dự án hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực.

Qua đó, chuyến thăm sẽ đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển của mỗi nước, cũng như vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Việt Cường (VOV)