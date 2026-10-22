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Xuất bản ngày 22/10/2026 07:38 PM
Xuất bản ngày 22/10/2026 07:38 PM

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Liên minh châu Âu

Trưa 22/10, tại Brussels (Bỉ), Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Liên minh châu Âu.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

(Nguồn: vietnamplus)

Link: https://www.vietnamplus.vn/le-don-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tham-chinh-thuc-lien-minh-chau-au-post1143660.vnp

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Dòng sự kiện: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm Đan Mạch, EU và Bỉ
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