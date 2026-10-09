Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Vương quốc Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, vào trưa nay (9/10), Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm chính thức từ ngày 9/10-10/10.

Vào 14h chiều nay (9/10) Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia đã diễn ra trọng thể tại Cung Hoà Bình.

Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia đã diễn ra trọng thể tại Cung Hoà Bình.

Trong tiếng quân nhạc chào mừng, Thủ tướng Campuchia Hun Manet ra tận cửa xe chào đón Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi tặng Thủ tướng Lê Minh Hưng, hai Thủ tướng cùng bước lên bục danh dự. Dưới Quốc kỳ hai nước, Quốc thiều Việt Nam và Campuchia được cử hành trang trọng, hai Thủ tướng và đại biểu 2 nước thực hiện nghi lễ chào cờ.

Trong không khí trang nghiêm, hai Thủ tướng cùng bước tới chào Quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Hun Manet mời Thủ tướng Lê Minh Hưng duyệt đội danh dự quân đội Hoàng gia Campuchia. Tiếp đó, hai Thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón. Ngay sau lễ đón, hai Thủ tướng dẫn đầu đoàn đại biểu 2 nước tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet trên bục danh dự, nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Lê Minh Hưng có các cuộc hội kiến với lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Campuchia nhằm trao đổi toàn diện về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và thống nhất các định hướng lớn trong quan hệ hợp tác giữa hai nước giai đoạn phát triển mới; chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác quan trọng giữa các ban, bộ, ngành và địa phương, qua đó tạo nền tảng pháp lý và động lực mới để thúc đẩy hợp tác song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Ấn tượng nhất trong bức tranh quan hệ song phương chính là sức bật kinh tế và thương mại. Trong bối cảnh Campuchia đang tích cực đẩy mạnh cải cách kinh tế theo hướng tăng trưởng bền vững, đa dạng hóa, nâng cao sức cạnh tranh và hội nhập quốc tế - với mức tăng trưởng GDP đạt 5% năm 2025 và dự báo 4,2% năm 2026 - thì việc kết nối sâu sắc hơn với nền kinh tế Việt Nam là một ưu tiên tự nhiên và cùng có lợi.

Số liệu kinh tế minh chứng rõ nét cho động lực hợp tác này, trong 8 tháng năm 2026, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 8,7 tỷ USD, tăng trưởng 8,3% so với cùng kỳ năm 2025. Lượng du khách qua lại giữa hai quốc gia đã đạt xấp xỉ 1 triệu lượt người. Đặc biệt, trong nửa đầu năm 2026, lượng khách du lịch Campuchia sang Việt Nam đạt tới 565.000 lượt, tăng mạnh 40,8%.

Lại Hoa - Văn Đỗ (Nguồn: VOV)