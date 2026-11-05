LĐBĐ Bồ Đào Nha lên kế hoạch tổ chức lễ tri ân đặc biệt cho Ronaldo

(VTC News) -

Cristiano Ronaldo thông báo chia tay đội tuyển quốc gia. (Video: @cristiano/Instagram)

Ngày 5/11, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) ra thông cáo chính thức sau khi Cristiano Ronaldo tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Cơ quan quản lý bóng đá nước này bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp của tiền đạo 41 tuổi, đồng thời khẳng định sẽ tổ chức một buổi lễ đặc biệt để vinh danh anh.

“FPF không muốn lời chia tay này diễn ra mà thiếu đi sự tri ân xứng đáng. Chúng tôi quyết tâm tổ chức một buổi lễ tôn vinh tương xứng với sự nghiệp vĩ đại của Cristiano Ronaldo, nơi người hâm mộ và cả đất nước có thể một lần nữa dành những tràng pháo tay cho cầu thủ đã cống hiến rất nhiều cho chúng ta”, thông báo của FPF nêu rõ.

Hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha chưa công bố thời gian, địa điểm cũng như hình thức tổ chức sự kiện. Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh mong muốn tạo điều kiện để người hâm mộ cả nước cùng tham gia tôn vinh cựu đội trưởng.

Trong thông báo, FPF dành nhiều lời ca ngợi cho sự nghiệp của Ronaldo. Liên đoàn khẳng định tiền đạo sinh năm 1985 không chỉ là một cầu thủ xuất chúng mà còn là người truyền cảm hứng, biểu tượng cho tinh thần và khát vọng của bóng đá Bồ Đào Nha.

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) ra thông cáo chính thức sau khi Cristiano Ronaldo tuyên bố giã từ sự nghiệp. (Ảnh: Reuters)

“Với 234 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và 146 bàn thắng, người đội trưởng ấy đã gánh vác kỳ vọng của cả đất nước, phá vỡ hàng loạt kỷ lục và dẫn dắt đội tuyển chinh phục những thành tựu mãi mãi được khắc ghi trong lịch sử bóng đá nước nhà”, FPF viết.

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha cũng nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của Cristiano Ronaldo vượt xa những đóng góp chuyên môn.

Theo FPF, sự tận tụy và tinh thần thi đấu của anh đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ cầu thủ trẻ, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của bóng đá Bồ Đào Nha trên trường quốc tế.

“Đối với rất nhiều người trong chúng ta, anh chính là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại”, FPF khẳng định.

Thông báo được đưa ra ngay sau khi Ronaldo đăng tải đoạn video dài khoảng 5 phút, chính thức xác nhận quyết định chia tay đội tuyển quốc gia.

Quyết định giải nghệ quốc tế của Ronaldo được đưa ra sau những bất đồng với HLV Jorge Jesus. Theo truyền thông Anh, mâu thuẫn giữa hai người khiến tiền đạo 41 tuổi rời đợt tập trung đội tuyển trong giai đoạn tháng 9 và tháng 10.

Dù không còn khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo vẫn tiếp tục sự nghiệp ở cấp câu lạc bộ và hướng tới cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.

FPF cũng nhắc tới mục tiêu này ở cuối thông báo. Sau những lời cảm ơn dành cho cựu đội trưởng, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha viết: “Cảm ơn vì tất cả, đội trưởng! Nơi đây sẽ mãi mãi là ngôi nhà của anh! Cùng hướng tới bàn thắng thứ 1.000!”.