Tổng thống Trump hé lộ đột phá bất ngờ về thỏa thuận thương mại Mỹ - Canada

(VTC News) -

Ngày 1/11, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Canada đã “rất gần” đạt được thỏa thuận thương mại, sau khi Thủ tướng Canada Mark Carney thông báo 2 nhà lãnh đạo có cuộc điện đàm tích cực. Đây là dấu hiệu mới về việc Mỹ và Canada đang cố gắng hàn gắn sau cuộc chiến thương mại kéo dài, chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

“Chúng tôi đang có ý tưởng về một thỏa thuận rất tốt với Canada”, ông Trump nói với phóng viên và nhắc lại luận điểm Mỹ đã “thua lỗ trong nhiều năm” trong cuộc chiến thương mại với nước láng giềng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump nhấn mạnh thêm: “Tôi đã nói chuyện với Thủ tướng Carney vào mấy ngày trước. Hôm qua tôi cũng nói chuyện với ông ấy một lần nữa và chúng tôi có ý tưởng về một thỏa thuận rất tốt cho người dân của chúng ta, rất tốt cho đất nước chúng ta và sẽ tốt cho cả Canada”.

Trước đó, ông Carney thông tin trên mạng xã hội rằng ông có “cuộc trò chuyện tốt đẹp” với ông Trump về quan hệ thương mại trong tương lai. Theo Văn phòng Thủ tướng Canada, cuộc gọi diễn ra hôm 31/10, tiếp nối cuộc thảo luận trước đó về một thỏa thuận cùng có lợi nhằm tạo việc làm, giảm chi phí sinh hoạt cho nhiều gia đình và tôn trọng ngôn ngữ, văn hóa, chủ quyền của Canada.

“Các nhóm của chúng tôi sẽ làm việc trong những tuần tới để đạt được kết quả đó”, ông Carney cho hay.

Chính sách thuế quan của ông Trump thúc đẩy Thủ tướng Carney giảm sự phụ thuộc của Canada vào hoạt động thương mại với Mỹ. Tuần trước, ông Carney tiếp đón quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu tại Montreal như một phần nỗ lực nhằm tăng cường quan hệ với đối tác thương mại khác ngoài Mỹ.

Sau cuộc họp, ông Carney ám chỉ kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến lập trường chính sách của Tổng thống Trump. Theo ông Carney, Canada sẽ không vội vàng ký kết một thỏa thuận thương mại với Mỹ nếu điều khoản không có lợi cho Canada.

Tuy nhiên trên thực tế, cuộc chiến thương mại đang trở thành vấn đề lớn trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, nhất là ở các bang Michigan và Maine, nơi ứng viên Đảng Cộng hòa chịu sức ép vì thuế quan gây hại cho doanh nghiệp địa phương. Ứng viên Thượng viện Đảng Cộng hòa ở Michigan Mike Rogers kêu gọi chấm dứt cuộc chiến thuế quan.