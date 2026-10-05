Lào có Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội mới

(VTC News) -

Ngày 5/10, theo TTXVN, Quốc hội khóa X đã tiến hành kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao của nhà nước. Với 100% số phiếu tán thành, các đại biểu Quốc hội đã bầu ông Sonexay Siphandone giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa X.

Trước đó, ông Sonexay Siphandone giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ Lào khóa X. Ông Sonexay Siphandone được đánh giá là cán bộ lãnh đạo ưu tú, dày dặn kinh nghiệm, có đủ tiêu chuẩn, năng lực và điều kiện theo quy định của pháp luật để đảm nhiệm vị trí người đứng đầu cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Cũng sau Lễ khai mạc, Quốc hội khóa X đã biểu quyết nhất trí cao phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm ông Saleumxay Kommasith, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khóa X, giữ chức Thủ tướng Chính phủ khóa X.

Ông Saleumxay Kommasith (trái) và ông Sonexay Siphandone. (Ảnh: Laotian Times)

Thủ tướng Saleumxay Kommasith, sinh năm 1968, có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực ngoại giao và đối ngoại. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Bộ Ngoại giao, trong đó có thời gian làm đại diện của Lào tại Liên Hợp Quốc. Ông trở thành Bộ trưởng Ngoại giao năm 2016 và được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng năm 2022.

Ông Saleumxay Kommasith có nhiều hoạt động thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Lào trên cương vị Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Lào. Gần đây, ngày 21/9, ông đã hội đàm với Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Việt Nam Phạm Gia Túc trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc nội hàm “gắn kết chiến lược” giữa hai nước, cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, hai bên tập trung tạo đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư; tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh kết nối năng lượng, giao thông, hạ tầng biên giới, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Ông Saleumxay Kommasith cũng cùng phía Việt Nam thúc đẩy hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch, giao lưu nhân dân và phối hợp tại các diễn đàn đa phương như ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong. Hai bên đồng thời chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào vào năm 2027.

Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone, sinh năm 1966, có nền tảng trong quân đội và quản lý nhà nước. Ông từng phục vụ trong lực lượng thiết giáp của Quân đội Nhân dân Lào trước khi đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao, trong đó có chức vụ Tỉnh trưởng Champasak và Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư. Ông trở thành Phó Thủ tướng năm 2022 và được bầu làm Thủ tướng vào cuối năm đó.

Trên cương vị Thủ tướng Lào, ông Sonexay Siphandone từng đến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) 2026 hồi tháng 6, với nhiều hoạt động và cuộc gặp cấp cao tại Hà Nội.

Chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Sonexay Siphandone tới Việt Nam kể từ Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy các cam kết, thỏa thuận cấp cao thành những chương trình hợp tác cụ thể.

Chuyến thăm cũng diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục được củng cố trên nhiều lĩnh vực. Hai nước xác định quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược” là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mỗi nước.

Ông Sonexay Siphandone được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Lào sau khi ông Xaysomphone Phomvihane từ trần ngày 8/8/2026.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, ông Xaysomphone Phomvihane luôn dành tâm huyết vun đắp quan hệ Việt Nam-Lào, để lại những dấu ấn sâu đậm trong hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Ông Xaysomphone Phomvihane đã chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa Quốc hội Lào và Quốc hội Việt Nam trong xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng, đồng thời triển khai nhiều chương trình giám sát chung các dự án trọng điểm. Ông chú trọng giao lưu chuyên môn, đào tạo cán bộ và tổ chức các chương trình tập huấn, hội thảo nhằm nâng cao năng lực hoạt động nghị viện Lào. Ông cũng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ngoại giao nghị viện, trong đó có Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV).

Trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, ông dành nhiều tâm huyết thúc đẩy kết nối kinh tế, giao thông và năng lượng giữa hai nước, đặc biệt là các tuyến đường bộ, đường sắt và việc mở rộng kết nối của Lào với cảng biển Việt Nam. Ông đồng thời tích cực thúc đẩy đầu tư, thương mại và tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Lào trong các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, khai khoáng, năng lượng tái tạo và tài chính - ngân hàng.