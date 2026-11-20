(VTC News) -

Phường Cam Đường có địa giới tiếp giáp lớn với xã Gia Phú tại các tổ dân phố 41, 42, 45, đây là vùng địa bàn tập trung các dự án lớn như dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Khu Thống Nhất, Cụm công nghiệp Thống Nhất 1, Khu công nghiệp Phú Xuân, Phú Xuân 1 và KCN Cam Đường cùng các tuyến giao thông huyết mạch kết nối liên vùng.

Ông Vũ Hùng Dũng, Bí thư Đảng ủy phường Cam Đường, chủ trì hội nghị.

Ông Ngô Minh Quế, Bí thư Đảng ủy xã Gia Phú, đồng chủ trì hội nghị.

Cam Đường đẩy mạnh chuyển đổi số và giải phóng mặt bằng (GPMB)

Tại phường Cam Đường, kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Đến ngày 12/11/2026, thu ngân sách Nhà nước đạt 2.260,412 tỷ đồng/4.101,31 tỷ đồng (55% kế hoạch). Giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tích cực: nguồn ngân sách tỉnh đạt 187.917 triệu đồng đạt 84% kế hoạch, giải ngân nguồn ngân sách phường đạt 240.754 triệu đồng đạt 90% kế hoạch.

Giá trị thương mại - dịch vụ đạt 4.776 tỷ đồng đạt 76,4% kế hoạch, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 534/700 tỷ đồng đạt 76%, đặc biệt du lịch đón 380.959 lượt khách với doanh thu ước đạt 664 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND phường Cam Đường và Chủ tịch xã UBND xã Gia Phú phát biểu tại hội nghị.

Phường hoàn thành chiến dịch 120 ngày số hóa dữ liệu đất đai, cấp mới 647 giấy chứng nhận QSD đất, đấu giá thành công 74 thửa đất thu về 84,18 tỷ đồng; giải quyết 30.346 hồ sơ thủ tục hành chính với tỷ lệ đúng/trước hạn đạt 98,77%, nộp trực tuyến đạt 90,41%, triển khai phần mềm MISA iGOV One AI.

Đối với công tác GPMB triển khai trên 53 dự án; riêng dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (dự án thành phần 2) bồi thường 2,2 ha, Khu Thống Nhất giao đất tái định cư cho 19/35 hộ còn lại, dự án mở rộng mỏ sắt Kíp Tước bố trí tái định cư 8/8 hộ. Tuy nhiên, vùng giáp ranh vẫn phát sinh vi phạm đất đai, xây dựng (xử phạt 2 trường hợp tại khu vực giáp ranh Gia Phú với số tiền 150 triệu đồng).

Xã Gia Phú chuyển dịch cơ cấu mạnh mẽ, dẫn đầu sản phẩm OCOP

Toàn cảnh hội nghị.

Xã Gia Phú giữ vị trí cửa ngõ kết nối trung tâm hành chính - đô thị tỉnh với các khu công nghiệp phía Nam và hội tụ đầy đủ các tuyến giao thông huyết mạch từ đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ đến đường sắt. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch rõ nét từ nông, lâm nghiệp sang công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ logistics.

Đến giữa tháng 11/2026, xã Gia Phú thu ngân sách đạt gần 119,6 tỷ đồng, trong đó điểm sáng là thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác đạt 105,4 tỷ đồng, vượt 6,12% dự toán); giải ngân đầu tư công đạt 73,2% kế hoạch, riêng vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đạt 99,41%.

Vừa qua, xã có 15 doanh nghiệp thành lập mới và 550 lượt hộ kinh doanh, HTX đăng ký hoạt động, xã duy trì ổn định các vùng sản xuất hàng hóa tập trung với 820 ha quế, gần 260 ha cây ăn quả, rau màu.

Đặc biệt, Gia Phú hiện có 19 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao, là địa phương có nhiều sản phẩm OCOP nhất tỉnh Lào Cai. Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,67%; hồ sơ trực tuyến đạt 99,8%, giải quyết đúng/trước hạn đạt 99,77%, mức độ hài lòng của người dân đạt 100%.

Tập trung tháo gỡ khó khăn và 5 nhiệm vụ trọng tâm

Đại diện các phòng trao đổi công việc tháo gỡ các khó khăn và chia sẻ kinh nghiệm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn quản lý vùng giáp ranh giữa 2 địa phương đang đặt ra không ít khó khăn, do biến động địa giới hành chính qua 3 giai đoạn đối với 15 thôn giáp ranh, bản đồ địa chính có sự xô lệch tọa độ, tỷ lệ biến động đất đai thực tế trên 40%, gây khó khăn xác minh nguồn gốc đất và GPMB.

Việc thi công đồng loạt các dự án lớn cũng tạo áp lực lên trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và quản lý cư trú, lao động tự do.

Do đó, hai địa phương thống nhất tăng cường phối hợp quản lý đất đai, quy hoạch, giao thông, thoát nước, an ninh trật tự và trao đổi kinh nghiệm điều hành, đánh giá cán bộ qua KPI.

Xã Gia Phú đề nghị tập trung 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Phối hợp chặt chẽ quản lý đất đai, địa giới và GPMB: hoàn thành cắm mốc ranh giới khu vực nghĩa trang thôn Mường trước 30/12/2026; chia sẻ, đối chiếu dữ liệu địa chính 15 thôn giáp ranh trong 5 ngày làm việc để đẩy nhanh GPMB tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; đồng bộ đơn giá bồi thường, tái định cư và xử lý vi phạm trật tự xây dựng, môi trường.

Tăng cường phối hợp quốc phòng - an ninh; Đẩy mạnh xây dựng Đảng và dân vận: chia sẻ kinh nghiệm đánh giá cán bộ theo KPI, chuẩn hóa thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng điện tử; tuyên truyền, vận động, hòa giải ngay từ cơ sở trong GPMB.

Hiệp đồng phòng chống thiên tai và khớp nối hạ tầng: chia sẻ dữ liệu quy hoạch phân khu, kết nối đồng bộ giao thông, tiêu thoát nước giữa các khu, cụm công nghiệp và chủ động phương án phòng chống thiên tai, cháy rừng mùa khô.

Thiết lập cơ chế đầu mối thông suốt: phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách, cử công chức đầu mối liên ngành và duy trì chế độ thông tin đột xuất trong vòng 24 giờ khi có vụ việc phát sinh tại vùng giáp ranh.

Lãnh đạo hai địa phương khẳng định, việc đánh giá kết quả phối hợp sẽ lấy hiệu quả giải quyết công việc thực tế làm thước đo, cùng đưa ra giải pháp tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc. Về lâu dài, Cam Đường và Gia Phú thống nhất phát huy lợi thế mỗi bên để thúc đẩy liên kết kinh tế, thương mại, dịch vụ, tiêu thụ nông sản, giao lưu văn hóa và chuyển đổi số, tạo động lực phát triển bền vững cho khu vực.