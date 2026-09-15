Lãnh đạo Hà Nội chỉ đạo khẩn trương làm rõ vụ 'gà, tôm bốc mùi vào trường học'

(VTC News) -

Ngày 15/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà có ý kiến chỉ đạo liên quan thông tin phụ huynh Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn, phường Yên Nghĩa, phát hiện một số thực phẩm phục vụ bữa ăn bán trú có dấu hiệu bất thường.

Theo phản ánh của báo chí, 5h sáng 11/9, công ty chở thực phẩm đến trường, phụ huynh Trường tiểu học Lê Trọng Tấn phát hiện nhiều miếng thịt gà dù có dán tem mác đầy đủ nhưng có dấu hiệu bất thường. Đưa miếng thịt lên ngửi có mùi hôi, buồn nôn. Cũng theo phụ huynh, kiểm tra túi tôm cho thấy, bị trộn lẫn nhiều loại cả tươi lẫn tôm ươn.

Tại thời điểm đó, đại diện Trường tiểu học Lê Trọng Tấn và phụ huynh kiên quyết không tiếp nhận thực phẩm và yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Group phải “quay đầu”. Phụ huynh và nhà trường yêu cầu công ty gấp rút thay thế thực phẩm khác đảm bảo tươi ngon để kịp nấu cho học sinh ăn trong ngày 11/9.

Phụ huynh Trường tiểu học Lê Trọng Tấn, phường Yên Nghĩa phát hiện thịt gà bốc mùi định tuồn vào trường học. (Ảnh: Tiền Phong)

Trước thông tin trên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà giao UBND phường Yên Nghĩa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có), theo quy định của pháp luật.

Theo UBND phường Yên Nghĩa, Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Group là đơn vị nấu ăn bán trú tại Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn. Qua kiểm tra hồ sơ, tôm và thịt gà ngày 11/9 được cung cấp theo chuỗi hợp đồng giữa các đơn vị. Sau sự việc, phường yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn chấm dứt hợp đồng với hai đơn vị cung cấp tôm, thịt gà liên quan và lựa chọn nguồn thay thế bảo đảm chất lượng.