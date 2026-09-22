Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở trên đèo Prenn

(VTC News) -

Chiều tối 22/9, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ký quyết định số 4633/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng đường bộ trên tuyến đèo Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt, do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài từ tháng 8 đến ngày 20/9/2026.

Sạt lở taluy dương trên đèo Prenn khiến giao thông qua đây gặp nhiều trở ngại.

Theo cơ quan chức năng, hoàn lưu bão số 4, bão số 5 và áp thấp nhiệt đới đã gây nhiều đợt mưa lớn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tại Đà Lạt, đất đá từ taluy dương trên tuyến đèo Prenn liên tục sạt trượt xuống mặt đường khiến giao thông gặp nhiều trở ngại.

Đáng chú ý, khoảng 16h ngày 19/9, tại Km225+250 xảy ra sạt đất, đá từ taluy dương xuống mặt đường. Vị trí này nằm trên đoạn tuyến thường xuyên xảy ra sạt lở khi trời mưa. Từ tháng 6/2026 đến nay đã xảy ra 8 lần sạt lở và hiện còn tiềm ẩn nguy cơ rất cao gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông nếu không kịp thời có biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Đèo Prenn xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn.

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, nguy cơ sạt lở, đá rơi tiếp tục xảy ra tại Km225+250 và các vị trí khác trên đèo Prenn được đánh giá ở mức cao. UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, nhằm triển khai ngay các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả và đảm bảo giao thông.

Theo đó, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Xây dựng thực hiện việc cảnh báo tại vị trí Km225+250 và các vị trí sạt lở khác trên tuyến đèo Prenn. Bố trí nhân sự thường trực theo dõi diễn biến điểm sạt lở, phối hợp phân luồng giao thông và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện qua khu vực.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức khảo sát hiện trường, đánh giá mức độ, phạm vi và nguyên nhân sạt lở tại Km225+250; đề xuất ngay phương án xử lý, khắc phục trước mắt nhằm bảo đảm an toàn, giao thông thông suốt.

UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt được giao bố trí lực lượng phối hợp với Sở Xây dựng trực 24/24 giờ, phân luồng giao thông, sửa chữa, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và cảnh giới khu vực công trình trong quá trình khắc phục sự cố.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan trong việc theo dõi diễn biến thiên tai, tình hình triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó thiên tai.

Để xử lý, đảm bảo ổn định lâu dài cho mái taluy và an toàn giao thông, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đề xuất triển khai công trình khẩn cấp với kinh phí khoảng 15,6 tỷ đồng.

Phương án dự kiến gồm bạt hạ mái taluy dương tại phạm vi sạt trượt, sau đó gia cố mái bằng hệ lưới thép xoắn kép kết hợp cáp thép và lưới địa kỹ thuật gốc polymer. Hệ thống này được định vị bằng các đinh neo thép dài dự kiến 6 m, bố trí với mật độ 2 x 2 m.

Nguồn kinh phí dự kiến được sử dụng từ nguồn vốn phòng, chống thiên tai năm 2025 đã bố trí cho Sở Xây dựng nhưng còn dư, cùng nguồn vốn điều hòa từ một số công trình khác.