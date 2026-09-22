Đường ven hồ ở Lâm Đồng sạt lở, vết nứt kéo dài 200m

(VTC News) -

Ngày 22/9, ông Bùi Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 2 (Lâm Đồng) cho biết, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua gây sạt lở tuyến đường ven hồ Đắk Lông Thượng tại đụa phương.

Vết sạt lở, nứt đất kéo dài xuất hiện tại xã Bảo Lâm 2 cách hồ Đắk Lông Thượng, xã Bảo Lâm 2 khoảng 1,2km.

Theo ông Giang, từ đêm 17/9 đến ngày 20/9, trên địa bàn xã Bảo Lâm 2 xảy ra mưa lớn kéo dài, gây sạt lở tại tuyến đường ven hồ Đắk Lông Thượng, thuộc thôn Lộc Đức 10.

Thông tin từ Ban Chỉ huy Quân sự xã Bảo Lâm 2, vị trí sạt lở cách đập tràn hồ chứa nước Đắk Lông Thượng khoảng 1,2km.

Tại hiện trường, tuyến đường xuất hiện vết nứt, sụt lún và sạt lở nền mặt đường. Đoạn sạt lở dài khoảng 200m, bề rộng vết nứt khoảng 0,2m, độ sâu từ 0,2-1,2m.

Vết nứt và sạt lở còn kéo dài về phía sườn đồi khoảng 600m và có nguy cơ tiếp tục sạt trượt nếu mưa lớn kéo dài.

Theo đánh giá ban đầu, nguyên nhân có thể do mưa lớn kéo dài tạo dòng chảy xiết, gây xói mòn chân đất và làm trượt kết cấu nền đường. Khu vực sạt lở là tuyến đường vào khu sản xuất, bên trong không có nhà dân. Hiện tại, mực nước hồ Đắk Lông Thượng ở mức thấp nên sự cố chưa ảnh hưởng đến an toàn đập.

Phát hiện sự cố, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã phối hợp với Trạm Quản lý khai thác thủy lợi Bảo Lâm và UBND xã Bảo Lâm 2 kiểm tra thực địa, ghi nhận hiện trạng.

Lực lượng chức năng đã giăng dây, cắm biển cảnh báo tại hai đầu đoạn sạt lở, đồng thời khuyến cáo người dân không đi qua khu vực nguy hiểm. UBND xã Bảo Lâm 2 cũng rà soát các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao để chủ động phương án sơ tán khi cần thiết.

“Sau khi kiểm tra hiện trường, địa phương đã có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường về tình hình sạt lở, sụt lún tại khu vực hồ Đắk Lông Thượng”, ông Giang cho biết.

Đến nay, việc sạt lở chưa ghi nhận thiệt hại về người. Lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến tại khu vực, nhất là trong điều kiện thời tiết còn có mưa lớn.