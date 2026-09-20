Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu xuất hiện vết nứt 300m

Ngày 20/9, UBND tỉnh Lâm Đồng có Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn do tình trạng sạt lở, sụt lún đất diễn biến phức tạp và đe dọa an toàn của hàng trăm người dân.

Cụ thể, từ ngày 1/9 đến 18/9, tình trạng sụt lún, sạt trượt đất tại thôn Đắk Snao ảnh hưởng trực tiếp đến 79 hộ với 454 nhân khẩu. Khu vực bị ảnh hưởng có diện tích hơn 4ha, nền đất sụt lún trung bình khoảng 20cm.

Dọc sườn đồi và khu dân cư xuất hiện nhiều đường nứt đất kéo dài khoảng 300m, rộng từ 6-17cm. Các vết nứt diễn biến nhanh, có xu hướng tiếp tục mở rộng. UBND tỉnh đánh giá nền đất tại khu vực đang có dấu hiệu mất ổn định nghiêm trọng.

Các vết nứt kéo dài khoảng 300m, rộng 6-17cm và có xu hướng tiếp tục mở rộng.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, nếu tiếp tục xảy ra mưa lớn hoặc mưa cường độ cao, nước thấm sâu có thể làm gia tăng nguy cơ sạt trượt, sụp đổ đất đá trên diện rộng, trực tiếp uy hiếp tính mạng, sức khỏe và nhà ở của người dân trong khu vực.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu xã Quảng Sơn theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, khu vực sạt lở và vùng lân cận; đồng thời cắm biển cảnh báo, căng dây, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân không đi vào khu vực nguy hiểm; rà soát, vận động và tổ chức di dời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ.

Trường hợp tổ chức, cá nhân không tự giác chấp hành việc sơ tán, địa phương tổ chức cưỡng chế sơ tán theo quy định. Cùng với đó, các hộ phải di dời được yêu cầu bảo đảm đời sống và có phương án tái định cư phù hợp.

Tình trạng sụt lún, sạt trượt đất tại thôn Đắk Snao đã ảnh hưởng trực tiếp đến 79 hộ với 454 nhân khẩu.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao UBND xã Quảng Sơn rà soát quỹ đất, đề xuất xây dựng khu tái định cư trong trường hợp không thể xử lý khu vực sạt trượt hiện tại. Vị trí tái định cư phải bảo đảm ổn định địa chất, không có nguy cơ sạt trượt, thuận tiện cho học sinh đến trường và nhận được sự đồng thuận của đa số hộ dân bị ảnh hưởng.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm hướng dẫn quá trình đánh giá địa chất, nguyên nhân, mức độ sạt trượt và tham gia hướng dẫn địa phương trong trường hợp phải xây dựng khu tái định cư mới.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu huy động nguồn lực để xử lý khẩn cấp sự cố, triển khai khu tạm cư, cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu và không để người dân thiếu thốn trong thời gian sơ tán.