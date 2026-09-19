Lãi suất cao, doanh nghiệp bất động sản ‘chia lửa’ cùng người mua nhà

(VTC News) -

Theo thống kê từ các đơn vị nghiên cứu thị trường, trong tháng 8, lãi suất mua nhà cho khoản vay cố định 12-24 tháng tại 11 ngân hàng thương mại phổ biến ở mức 10,9%/năm, thậm chí một số ngân hàng còn cao hơn.

Lãi suất vay mua nhà cho khoản cố định 12-24 tháng tại các ngân hàng đều tiệm cận mức 10 - 13%/năm, tức lãi vay khi thả nổi có thể đạt 13 - 17%/năm. (Đồ họa: Đại Việt)

Trong bối cảnh đó, dòng tiền trên thị trường có xu hướng dịch chuyển mạnh vào các dự án đáp ứng nhu cầu ở thực hoặc có khả năng tạo dòng tiền ổn định. Ngược lại, các sản phẩm mang tính đầu tư, tiếp tục đối mặt với thanh khoản thấp khi nhà đầu tư ngày càng thận trọng trước áp lực chi phí tài chính và triển vọng sinh lời.

Trước áp lực lãi suất từ ngân hàng, thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã tung ra các chính sách bán hàng hấp dẫn nhằm hỗ trợ cho người mua thực. Doanh nghiệp chia sẻ lợi nhuận, thậm chí chấp nhận lãi ít hơn để hỗ trợ khách hàng và tạo thanh khoản cho dự án.

Lãi suất cao, doanh nghiệp bất động sản chia sẻ cùng người mua nhà. (Ảnh: Đại Việt)

Điển hình như tại Sai Gon High Rise - đơn vị phát triển dự án The Aspira vừa công bố chính sách bán hàng đột phá tại giai đoạn hoàn thiện. Theo đó, đơn vị này tung ra 2 chính sách để khách hàng lựa chọn phương án sở hữu phù hợp.

Phương án thứ nhất là “chủ động an cư”, thanh toán theo tiến độ. Người mua chỉ cần thanh toán 30% tới khi nhận bàn giao nhà; hoặc chỉ thanh toán 50% nhận nhà ở ngay. Lộ trình này phù hợp với khách hàng muốn chủ động kế hoạch tài chính và hạn chế áp lực khoản vay ngân hàng.

Phương án thứ hai là “tối ưu dòng tiền”, kết hợp nguồn vốn tự có và đòn bẩy tài chính. Với số vốn tự có 20%, khách hàng được hỗ trợ lãi suất đến 36 tháng và ân hạn gốc lên đến 6 năm.

Điểm đặc biệt nhất mà đơn vị phát triển dự án tung ra là chỉ thanh toán 75% tới khi cấp sổ hồng (thị trường thường yêu cầu 95%). Điều này đồng nghĩa dự án sẽ bàn giao sổ sớm hơn cho khách.

Theo những phương án này, người mua chỉ cần vốn tự có khoảng 300-400 triệu đồng. Đến khi bàn giao vào quý II/2027, chủ căn hộ vẫn được hỗ trợ lãi và ân hạn gốc trong suốt năm đầu tiên dọn về ở, tạo khoảng trống tài chính để chuẩn bị cho các kỳ thanh toán tiếp theo.

Theo đại diện Sai Gon High Rise, việc hỗ trợ lãi lên tới 36 tháng giúp người dân triệt tiêu rủi ro biến động lãi suất - yếu tố đang khiến thị trường thận trọng, từ đó ổn định dòng tài chính trong giai đoạn đầu.

“Chính sách này giúp người mua nhà ở thực giảm áp lực dòng tiền, vừa giữ được dòng vốn để đầu tư sinh lợi. Phương án tài chính nhẹ nhàng hơn sẽ giúp người dân dễ dàng chạm tay vào ngôi nhà mơ ước ngay tại TP.HCM”, đại diện Sai Gon High Rise chia sẻ.

Muốn bán được hàng, doanh nghiệp bất động sản buộc phải thích nghi và tìm ra các phương án tối ưu. (Ảnh: Đại Việt)

Trong khi đó, Nam Long Group đưa ra giải pháp tài chính bảo lãnh thanh toán “nhận nhà trước - thanh toán sau - không nhận nợ” ngay đầu quý III/2026. Tại dự án Solaria Rise, ngân hàng hỗ trợ vay tối đa 65%, đồng thời chủ đầu tư hỗ trợ miễn lãi suất trong 15 tháng sau khi bàn giao, dự kiến vào quý III/2027.

Masterise Homes cũng hướng tới người mua khi triển khai chương trình “Đồng hành kiến tạo giá trị - Nâng tầm trải nghiệm sống bền vững” trên toàn quốc đối với các dự án thuộc Masteri Collection và LUMIÈRE Series. Chủ đầu tư này hỗ trợ người mua nhà với lãi suất đảm bảo 7,5%/năm trong 24 tháng và ân hạn nợ gốc trong 24 tháng tiếp theo.

Ông Troy Griffiths, Cố vấn Cấp cao Savills Việt Nam nhận định, lãi suất cao gây áp lực cho thanh khoản thị trường ngay ở khâu đầu vào của người mua nhà. Lãi suất vay ưu đãi phổ biến hiện ở mức 9-11%%/năm. Nhưng khi bước sang giai đoạn lãi suất thả nổi, con số này có thể vượt 13-15%/năm, tạo áp lực dòng tiền đáng kể lên những người dân sử dụng đòn bẩy tài chính lớn.

“Nhiều người mua nhà rơi vào trạng thái sốc tài chính ngay khi hết thời gian ưu đãi lãi suất cố định ban đầu. Đây cũng chính là rào cản trực tiếp hạn chế nhu cầu giao dịch trên thị trường sơ cấp. Phần lớn người mua chuyển sang trạng thái phòng thủ, chờ đợi giá bất động sản giảm hoặc lãi vay giảm, cũng như chờ đợi những hỗ trợ thực chất từ các doanh nghiệp”, ông Troy Griffiths đánh giá.

Còn theo chuyên gia bất động sản Trần Thăng Long, trong bối cảnh giá nhà khó có dấu hiệu giảm do chi phí đất đai, xây dựng và vốn vẫn ở mức cao, việc các chủ đầu tư giãn tiến độ thanh toán, tăng tỷ lệ hỗ trợ tín dụng...đang trở thành công cụ quan trọng để chủ đầu tư mở rộng tệp khách hàng, kích thích nhu cầu mua ở thực.

Chuyên gia này cho rằng, ở góc độ doanh nghiệp, việc kéo giãn tiến độ thanh toán không đơn thuần là một chương trình bán hàng. Đây là chiến lược đòi hỏi năng lực tài chính đủ mạnh. Dự án nào có chính sách thanh toán tốt, linh hoạt, hỗ trợ lãi suất tốt thì lượng giao dịch luôn cao hơn hẳn so với các dự án chỉ áp dụng chính sách đơn thuần như giảm chi phí nội thất, tặng xe, giảm phí dịch vụ…