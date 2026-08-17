Kinh tế số cần tạo ra giá trị thực cho tăng trưởng

(VTC News) -

Ngày 14/8/2026 tại Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn Kinh doanh 2026 với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn, đưa kinh tế số thành động lực tăng trưởng trong kỷ nguyên phát triển mới“.

Diễn đàn quy tụ đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia, tổ chức nghiên cứu, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp cùng trao đổi về những vấn đề then chốt của kinh tế số Việt Nam.

Từ tăng trưởng sang hiệu quả

Những năm qua, kinh tế số đã trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Theo các thông tin được chia sẻ tại diễn đàn, năm 2025, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP đạt khoảng 14,02%, với quy mô ước khoảng 72,1 tỷ USD.

Tuy nhiên, những con số tăng trưởng cũng đặt ra một yêu cầu mới: kinh tế số cần được đánh giá không chỉ bằng quy mô mà bằng khả năng tạo ra năng suất, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Đây cũng là thông điệp nổi bật được Phó Chủ tịch VCCI Bùi Trung Nghĩa nhấn mạnh tại diễn đàn. Theo đó, thách thức hiện nay không còn đơn thuần nằm ở tốc độ tăng trưởng, mà ở khả năng chuyển hóa tăng trưởng thành giá trị thực cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Điều này đòi hỏi chuyển đổi số phải đi sâu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp doanh nghiệp giảm chi phí, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng, cải thiện năng suất hoặc hình thành những sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới.

Nhận diện đúng điểm nghẽn

Tại diễn đàn, các điểm nghẽn của kinh tế số được nhìn nhận trên nhiều phương diện, từ thể chế, hạ tầng, dữ liệu đến nguồn nhân lực và năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn lực để đầu tư cho công nghệ, dữ liệu, phần mềm quản trị và tự động hóa.

Trong khi đó, yêu cầu phát triển kinh tế số ngày càng gắn chặt với năng lực đổi mới sáng tạo. Theo các chuyên gia, cần phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trở thành lực lượng nòng cốt, đồng thời phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp công nghệ lớn và doanh nghiệp nhà nước trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đây là một yêu cầu có ý nghĩa không chỉ đối với khu vực công nghệ mà với cả những doanh nghiệp quy mô lớn, hoạt động trong các ngành kinh tế nền tảng. Khi chuyển đổi số được đặt trong mối quan hệ với năng suất, quản trị và năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp lớn có thể trở thành hạt nhân thúc đẩy công nghệ lan tỏa rộng hơn trong toàn bộ chuỗi giá trị.

Quang cảnh diễn đàn.

AI phải giải quyết bài toán tăng trưởng

Một nội dung nổi bật tại diễn đàn là cách tiếp cận đối với trí tuệ nhân tạo. Thay vì chạy theo công cụ, doanh nghiệp được khuyến nghị bắt đầu từ những vấn đề thực tế đang làm tăng chi phí, kéo dài thời gian hoặc làm giảm chất lượng.

Theo ông Hồ Đức Thắng, để AI trở thành động lực tăng trưởng thực chất, doanh nghiệp cần thực hiện một loạt chuyển đổi: từ chọn công cụ sang chọn bài toán tăng trưởng, từ thử nghiệm rời rạc sang thiết kế lại quy trình, từ lưu trữ sang quản trị dữ liệu như tài sản chiến lược, từ dự án công nghệ sang quản trị doanh nghiệp và từ đào tạo thao tác sang phát triển năng lực làm việc cùng AI.

Cách tiếp cận này cho thấy chuyển đổi số đang bước sang một giai đoạn trưởng thành hơn. Công nghệ không còn là đích đến mà trở thành phương tiện để doanh nghiệp nâng cao hiệu quả và tạo ra những năng lực cạnh tranh mới.

Đồng hành cùng động lực tăng trưởng mới

Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GDP. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam cần một hệ sinh thái đồng bộ về thể chế, hạ tầng, dữ liệu, nhân lực và năng lực doanh nghiệp.

Diễn đàn Kinh doanh 2026 vì vậy không chỉ là nơi thảo luận về công nghệ, mà còn là không gian đối thoại giữa chính sách và thực tiễn kinh doanh, góp phần nhận diện những rào cản cần tháo gỡ và gợi mở các giải pháp để công nghệ thực sự trở thành nguồn lực cho tăng trưởng.