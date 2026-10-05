Cavaillès: Giải pháp chăm sóc chuyên sâu cho vùng nhạy cảm và làn da phụ nữ

(VTC News) -

Duy trì triết lý tôn trọng cơ chế sinh lý tự nhiên, thương hiệu mang đến hệ sinh thái sản phẩm đạt chuẩn y khoa, tập trung bảo vệ hệ vi sinh và duy trì độ pH tối ưu cho làn da vùng nhạy cảm của phụ nữ.

Khởi nguồn từ tâm huyết nghiên cứu của dược sĩ Pháp

Vào đầu thế kỷ 20, hầu hết các sản phẩm làm sạch da chứa hàm lượng xà phòng kiềm cao, gây hiện tượng mất nước, khô ráp và làm tổn thương hàng rào bảo vệ tự nhiên của da. Trước thực trạng này, dược sĩ Roge Cavaillès đã tiến hành nghiên cứu công thức làm sạch kết hợp các dưỡng chất lipid tái tạo.

Năm 1924, công thức xà phòng Surgras đầu tiên ra đời, mở ra một tiêu chuẩn mới cho các sản phẩm vệ sinh cá nhân. Khác biệt với xà phòng truyền thống, công thức Surgras bổ sung các thành phần lipid sinh học như mỡ hạnh nhân và dầu tự nhiên, giúp làm sạch không gây căng rát, đồng thời để lại một màng mỏng bảo vệ niêm mạc da.

Các sản phẩm làm sạch da thông thường gây khô ráp và làm tổn thương da.

Công nghệ bảo vệ hệ vi sinh làn da

Trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ, đặc biệt là vùng nhạy cảm và da toàn thân, việc duy trì cân bằng hệ vi sinh và độ pH lý tưởng đóng vai trò then chốt trong việc ngăn ngừa nhiễm khuẩn. Các sản phẩm của Cavaillès được phát triển dựa trên các nghiên cứu lâm sàng tuân thủ các quy định y tế khắt khe của châu Âu.

Công nghệ prebiotic tự nhiên: Cavaillès ứng dụng các dưỡng chất prebiotic nhằm nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trên bề mặt da và niêm mạc, đồng thời ức chế sự phát triển của vi sinh vật gây hại.

Công nghệ Surgras Pro: Khác biệt so với các dòng dung dịch vệ sinh thông thường dễ gây khô rát sau khi dùng, công nghệ Surgras giúp để lại một màng bảo vệ lipid tự nhiên, khóa ẩm chuyên sâu và tái tạo niêm mạc da nhạy cảm.

Độ pH chuẩn sinh lý: Mỗi dòng sản phẩm được thiết kế với độ pH tối ưu cho từng vùng da biệt lập. Đối với dung dịch vệ sinh phụ nữ, độ pH duy trì trong khoảng 3.5 đến 5.5 tùy thuộc vào độ tuổi và tình trạng sinh lý (như thời kỳ mang thai, kinh nguyệt hoặc mãn kinh).

Kiểm nghiệm lâm sàng khắt khe: Các sản phẩm trải qua các đợt kiểm nghiệm dưới sự giám sát của các bác sĩ da liễu và bác sĩ phụ khoa. Kết quả kiểm nghiệm ghi nhận độ an toàn cho người sử dụng hàng ngày.

Công nghệ Sugras giúp củng cố hàng rào bảo vệ niêm mạc, duy trì độ ẩm tự nhiên.

Hệ sinh thái sản phẩm đáp ứng nhu cầu toàn diện cho phụ nữ

Vùng kín phụ nữ là khu vực nhạy cảm, dễ chịu tác động bởi môi trường, nội tiết tố và thói quen sinh hoạt. Dung dịch vệ sinh Cavaillès chia thành các dòng sản phẩm chuyên biệt phù hợp với từng nhu cầu:

Dòng ngăn mùi ngừa khuẩn (L’intime Protecteur): Ứng dụng chiết xuất cỏ xạ hương với đặc tính kháng khuẩn, kháng nấm tự nhiên. Đây là giải pháp giúp làm sạch sâu, khử mùi hôi, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh và độ pH tự nhiên.

Dòng dịu nhẹ (L’intime Extra-Doux): Chứa chiết xuất cúc vạn thọ giúp làm dịu tức thì các kích ứng, mẩn đỏ, mang lại cảm giác dễ chịu cho vùng da nhạy cảm hàng ngày.

Dòng cấp ẩm chuyên sâu (L’intime Hydratant): Giàu dưỡng chất từ oliu và Glycerin, giải quyết tình trạng khô rát niêm mạc ở phụ nữ tiền mãn kinh, sau sinh hoặc người có cơ địa da khô.

Dòng khử mùi thơm mát (L’intime Fraîcheur): Tinh chất bạc hà giúp kiểm soát mùi hiệu quả, mang lại cảm giác thoáng sạch, phù hợp cho phụ nữ hay tập luyện thể dục thể thao hoặc vận động ngoài trời.

Các dòng dung dịch vệ sinh Cavailles chuyên biệt cho từng nhu cầu của phụ nữ.

Giá trị bền vững và cam kết phát triển tại thị trường quốc tế

Bên cạnh việc tập trung vào chất lượng công thức, Cavaillès triển khai các chiến lược phát triển bền vững nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường. Hầu hết bao bì sản phẩm được sản xuất từ nhựa có khả năng tái chế.

Khi mở rộng ra thị trường quốc tế, bao gồm Việt Nam, Cavaillès tiếp tục duy trì các tiêu chuẩn quản lý chất lượng khắt khe từ nhà máy sản xuất tại châu Âu. Sản phẩm được nhập khẩu chính ngạch, trải qua quá trình kiểm định của các cơ quan quản lý y tế nội địa trước khi phân phối đến tay người tiêu dùng.

Sự tồn tại và phát triển của Cavaillès dựa trên nền tảng nghiên cứu y học, thực nghiệm lâm sàng và sự am hiểu về làn da phụ nữ. Bằng việc tuân thủ các chuẩn mực y khoa khắt khe và không ngừng cải tiến công thức, Cavaillès tiếp tục giữ vị thế là thương hiệu chăm sóc cá nhân đáng tin cậy, đồng hành cùng sức khỏe và sự tự tin của phụ nữ trên toàn thế giới.