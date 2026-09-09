Kinh doanh ăn uống thu 432.700 tỷ đồng trong nửa năm 2026

(VTC News) -

Nửa đầu năm 2026, doanh thu thị trường kinh doanh ẩm thực (F&B) ước đạt 432.700 tỷ đồng, tăng 6,55% so với cùng kỳ, tương ứng bằng gần 60% so với doanh thu cả năm 2025.

Báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực (F&B) nửa năm 2026, do iPOS.vn và Nestle công bố ngày 9/9, cho thấy doanh thu ngành F&B đã tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên theo báo cáo, doanh thu tăng, nhưng bình quân trên từng cửa hàng gần như đứng yên, thậm chí giảm nhẹ.

Kinh doanh ăn uống mang về doanh thu 432.700 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026.

Lý do năm ngoái, Tết Ất Tỵ rơi vào ngày 29/1/2025, khiến mùa mua sắm bị chia đôi giữa tháng 12/2024 và tháng 1/2025. Ngược lại, Tết Bính Ngọ rơi vào ngày 17/2/2026, gần như trọn vẹn mùa cao điểm nằm trong nửa đầu năm.

Thêm vào đó, bình quân 6 tháng đầu năm 2026, CPI tăng 4,38% so với cùng kỳ năm trước. Một phần mức tăng 6,55% thực tế đến từ các tác động vĩ mô, chứ không hoàn toàn từ sức mua ngang bằng.

Ngoài ra, nửa đầu năm 2025, doanh thu thị trường F&B đạt hơn 406.000 tỷ đồng nhưng chỉ 299.900 cửa hàng kinh doanh. Trong khi nửa đầu năm 2026, thị trường tạo ra 432.700 tỷ đồng với 329.200 cửa hàng, nhiều hơn gần 30.000 điểm bán.

“Đây chính là lý do phần lớn chủ quán cho biết không hề ‘khấm khá’ hơn nửa đầu năm 2025, với khoảng 43% cơ sở ghi nhận doanh thu thấp hơn cùng kỳ”, ông Quân cho biết.

Nửa đầu năm 2026, giữa làn sóng giá cả tiêu dùng tăng cao, người tiêu dùng đang chuyển mạnh sang chi tiêu ăn uống với giá rẻ, tiết kiệm. Mức chi trung bình cho đồ uống tập trung ở phân khúc dưới 29.000 đồng.

Làn sóng đóng cửa hàng dừng lại, cả nước có thêm 30.000 cửa hàng ăn uống được mở mới trong 6 tháng đầu năm 2026. (Nguồn: IPOS.vn)

Khảo sát cho thấy cứ 10 chủ quán thì 9 người nhận thấy làn sóng giá rẻ và cảm nhận được sức ép. Tuy nhiên, phần lớn cửa hàng vẫn không thay đổi, giữ nguyên cách bán, dù chấp nhận mất một phần khách hàng, chỉ 22,81% hàng quán chủ động tung thêm khuyến mãi hoặc bổ sung sản phẩm rẻ hơn.

Điểm tích cực là làn sóng đóng cửa của cửa hàng kinh doanh ăn uống gần như đã dừng lại sau giai đoạn thanh lọc mạnh 2 năm trước. Cả nước đang có 329.200 cửa hàng dịch vụ ẩm thực. Trong nửa đầu năm, có khoảng 30.000 cửa hàng được mở mới.

Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường F&B đang ổn định hơn, hoạt động kinh doanh F&B cũng bắt đầu đi vào khuôn khổ, chuyên nghiệp, và có kế hoạch.

Đây cũng là thời điểm những doanh nghiệp có tiềm lực tận dụng để mở rộng quy mô, dễ thấy là những cuộc săn mặt bằng có tính toán và mang quy mô ngày càng lớn hơn; các chuỗi đồ uống lớn liên tục xuất hiện tại các vị trí đẹp, mặt bằng rộng. Điển hình trong tháng 6/2026, Highlands đã cán mốc 1.000 cửa hàng.

Một điều đáng chú ý của thị trường kinh doanh ẩm thực hiện tại là mô hình kinh doanh đồ ăn thuận lợi hơn đồ uống. Có 25,63% cơ sở kinh doanh đồ ăn có tăng trưởng, trong khi mô hình đồ uống chỉ có 15,82% có khả năng tăng trưởng tốt. Phần lớn quán đồ uống có trạng thái doanh thu đi ngang, và gặp khó khăn hơn khi nâng giá trị đơn hàng.

Thị trường F&B Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục ổn định trong 6 tháng cuối năm 2026, nhưng vẫn hình thành 2 nửa khác nhau: Nửa tăng trưởng tốt, tiếp tục mở rộng kinh doanh; nửa còn lại kinh doanh chật vật, doanh thu thấp, đi ngang.

Khảo sát cho thấy hơn 52% doanh nghiệp F&B Việt vẫn muốn mở rộng trong 6 tháng cuối năm. Tuy nhiên theo nhận định, cuộc chơi thực sự sẽ thuộc về những doanh nghiệp đủ khỏe để mở đúng thời điểm.

Dự báo 6 tháng cuối năm 2026, khó khăn vẫn hiện hữu nhưng ở góc độ tích cực, tâm lý phòng thủ chi tiêu của người tiêu dùng đang không xấu thêm.

“Có thể nói thị trường tiêu dùng F&B đã chạm đáy và đi ngang, cho thấy người tiêu dùng đã thiết lập xong mặt bằng thích nghi mới, và đang vận hành ổn định ở đó”, ông Vũ Thanh Hùng, Tổng giám đốc iPOS.vn chia sẻ.