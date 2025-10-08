Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên tê liệt vì lũ, ô tô nối đuôi 15 giờ chờ nước rút

Sáng 8/10, mực nước sông Cầu tại trạm Gia Bảy (Thái Nguyên) lên tới 29,9 m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử Yagi năm 2024 là 1,09 m, khiến đoạn nút giao Tân Long trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên ngập sâu.
Giao thông tê liệt khiến nhiều ô tô nối đuôi nhau xếp hàng dài cả hai chiều trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.
Anh Trịnh Văn Huấn (quê Ninh Bình) cho biết: “Tôi đứng chờ ở đây từ 23h đêm qua, đến nay đã gần 15 tiếng mà nước vẫn chưa rút, xe chưa thể đi qua. Giờ chỉ biết đợi nước rút bớt mới di chuyển được”.
Hàng dài ô tô đỗ hai bên đường chờ nước rút.
Nhiều phương tiện không thể chờ đợi lâu buộc phải quay đầu, tìm hướng khác để đi.
Bất chấp dòng nước xiết, nhiều người dân vẫn cố gắng băng qua để tiếp tục hành trình.
Nhiều người dân cũng túc trực bên đường, chờ lũ rút để có thể di chuyển về nhà.
Ông Trần Văn Cuối (ở Thái Nguyên) chia sẻ: “Tôi làm việc ở Hà Nội, nghe tin nhà bị ngập nên vội trở về xem tình hình. Ngồi chờ từ đêm qua đến giờ mà vẫn chưa thể qua khu vực này, tiền có nhưng không có đồ ăn. Tôi chỉ biết ngồi cầm cự, chờ có thuyền của người dân để đi nhờ về nhà”.
Người dân chủ yếu di chuyển bằng những chiếc thuyền nhỏ, bên cạnh đó là xuồng phao cứu hộ do các đội tình nguyện hỗ trợ.
Người dân chủ yếu mang theo thực phẩm khô và nước uống để sử dụng trong vùng lũ.
Nhiều người dân liều mình vượt dòng lũ xiết, cố gắng di chuyển đồ đạc lên nơi cao hơn để tránh ngập.
Mực nước tại khu vực này ngập hơn 1m, có đoạn nước dâng cao đến ngang ngực người.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ nay đến 9/10, lũ trên các sông ở Bắc Bộ tiếp tục lên. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) lên mức báo động 2; đỉnh lũ trên sông Thao (Lào Cai), sông Lô (Tuyên Quang), sông Hoàng Long (Ninh Bình) lên mức báo động 1 - báo động 2, có sông trên báo động 2. Ngập lụt diện rộng xảy ra tại các tỉnh Thái Nguyên (duy trì trong 3-4 ngày tới), Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng.
