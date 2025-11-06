Đề xuất xây sân bay Gia Bình hơn 196.000 tỷ đồng, tiêu chuẩn 5 sao

(VTC News) -

Chiều 6/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình (tại tỉnh Bắc Ninh) với tổng vốn hơn 196.000 tỷ đồng và mục tiêu đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao.

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, thời gian qua, lượng hành khách thông qua sân bay Nội Bài tăng trưởng cao hơn so với mức trung bình toàn quốc, tuy nhiên đang khai thác vượt quá công suất thiết kế. Mặc dù sân bay Nội Bài đã có nghiên cứu, quy hoạch mở rộng nhưng gặp nhiều khó khăn do hạn chế về quỹ đất, giải phóng mặt bằng và cần thời gian để hoàn thành.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh. (Ảnh: Media Quốc hội).

“Việc đầu tư xây dựng sân bay Gia Bình là bước đi chiến lược, mang tính đột phá, góp phần tái cấu trúc mạng lưới hàng không vùng thủ đô theo mô hình "trung tâm kép" đã được nhiều đô thị lớn trên thế giới áp dụng thành công như London (Anh), Tokyo (Nhật Bản).

Sân bay Gia Bình sẽ giữ vai trò bổ trợ chiến lược cho Nội Bài, phát huy lợi thế về không gian, kết nối và hạ tầng, đồng thời tạo đà phát triển cho các ngành công nghiệp, logistics, thương mại điện tử, du lịch và dịch vụ”, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nói.

Theo Bộ trưởng, dự án đồng thời có ý nghĩa đặc biệt trong bảo đảm quốc phòng, an ninh và phục vụ các sự kiện đối ngoại quan trọng, đặc biệt là hội nghị cấp cao APEC năm 2027.

Nêu mục tiêu đầu tư, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết đầu tư xây dựng sân bay Gia Bình theo các chuẩn mực quốc tế, trở thành cảng hàng không thông minh, xanh, bền vững, thế hệ mới đẳng cấp quốc tế, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, mục tiêu sân bay Gia Bình đạt tiêu chuẩn dịch vụ cảng hàng không quốc tế 5 sao, thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí của Skytrax và nằm trong nhóm sân bay có trải nghiệm hành khách xuất sắc theo đánh giá của Hội đồng sân bay quốc tế.

Sân bay Gia Bình cũng hướng tới là cửa ngõ hàng không của miền Bắc, là cảng hàng không trung chuyển hành khách, hàng hóa và cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu máy bay của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Sân bay được đầu tư với quy mô cấp 4F theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế, đáp ứng nhu cầu khai thác khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm giai đoạn đến năm 2030; khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm tầm nhìn đến năm 2050.

Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 196.378 tỷ đồng; trong đó giai đoạn 1 khoảng 141.236 tỷ đồng, giai đoạn 2 khoảng 55.142 tỷ đồng. Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn của nhà đầu tư, bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn huy động hợp pháp.

Dự án có nhu cầu sử dụng khoảng 1.884,93ha đất. Dự kiến ảnh hưởng đến khoảng 7.100 hộ gia đình (trong đó dự kiến tái định cư khoảng 5.800 hộ) và 118 tổ chức.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết Thường trực Ủy ban này nhất trí cần thiết đầu tư dự án. Song, theo ông Mãi, có ý kiến đề nghị làm rõ tính khả thi và tương thích về kỹ thuật của mô hình khai thác "đa trung tâm hàng không vùng thủ đô", nhằm bảo đảm an toàn, hiệu quả và tính đồng bộ trong khai thác.

Cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ hơn cơ sở tính suất đầu tư dự án, so sánh suất đầu tư với các dự án sân bay tương đương trong khu vực, điều chỉnh theo giá địa phương để lựa chọn mức chi phí phù hợp, tối ưu.

"Cần làm rõ khả năng thu xếp khoản vay khoảng 167.000 tỷ đồng, bổ sung tính toán tác động chi phí lãi vay khi chậm tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư", ông Mãi nêu.

Về tiến độ, Thường trực Ủy ban đề nghị đánh giá tính khả thi tiến độ dự án để phục vụ APEC 2027, đặc biệt trong bối cảnh còn nhiều vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật và điều kiện địa chất.

Kết luận nội dung này, Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án sân bay Gia Bình tại kỳ họp thứ 10.