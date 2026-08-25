Chuyên gia Thái Lan bày kế giúp đội nhà thắng ngược Việt Nam

(VTC News) -

Đội tuyển Thái Lan rơi vào tình thế khó khăn sau thất bại 0-2 trước Việt Nam ở trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân Rajamangala. Trước màn tái đấu tại Mỹ Đình ngày 26/8, các chuyên gia bóng đá tham dự chương trình “Clear the Sideline” phân tích những điều thầy trò huấn luyện viên Anthony Hudson cần thay đổi nếu muốn đảo ngược tình thế trước đối thủ.

Chuyên gia Yingrak Raksuwan cho rằng việc đội tuyển Việt Nam được chơi trên sân nhà chưa hẳn chỉ mang đến bất lợi cho Thái Lan. Sự hưng phấn của đội chủ nhà có thể tạo ra những khoảng trống để “Voi chiến” khai thác.

“Trận đấu này có thể diễn ra theo hướng có lợi cho chúng ta. Hãy nhìn theo hướng tích cực. Việt Nam được chơi trên sân nhà nên họ có thể hưng phấn và đẩy cao đội hình. Điều đó có thể mở ra cơ hội cho chúng ta, dù thực tế đây vẫn sẽ là một trận đấu khó khăn”, ông Yingrak Raksuwan nhận định.

Thái Lan thua Việt Nam với tỷ số 0-2 ở trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026. (Ảnh: FAT)

Trong khi đó, cựu tuyển thủ Thái Lan Terdsak Chaiman đề xuất huấn luyện viên Anthony Hudson thay đổi cách bố trí hàng công. Theo ông, cách biệt 2 bàn khiến “Voi chiến” không còn nhiều lựa chọn ngoài việc chủ động tấn công trên sân Mỹ Đình.

“Ở trận này, Anthony Hudson có thể sử dụng hai tiền đạo. Hoàn cảnh buộc ông ấy phải chơi theo cách đó”, Terdsak Chaiman phân tích.

Dù vậy, cựu danh thủ Thái Lan cảnh báo đội nhà không được mải mê tấn công. Điều này có thể tạo điều kiện để thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik lựa chọn cách chơi chắc chắn và chờ cơ hội phản công.

“Chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta không thể cứ liên tục dâng cao tấn công vì phải đề phòng những pha phản công của Việt Nam. Điều quan trọng là họ được chơi trên sân nhà, nên họ không cần phải tấn công nhiều như chúng ta. Dù sao thì chúng ta vẫn phải gây sức ép và quản lý cầu thủ của mình thật tốt”, cựu danh thủ Thái Lan bình luận.

Ở trận lượt đi, đội bóng của huấn luyện viên Hudson tạo ra một số cơ hội nhưng không thể đánh bại hàng phòng ngự Việt Nam. Ngược lại, hai cầu thủ vào sân từ ghế dự bị là Nguyễn Hai Long và Nguyễn Quang Hải lần lượt lập công trong hiệp hai, giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0.

Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik nắm lợi thế đáng kể trước 90 phút lượt về. Thái Lan cần thắng với cách biệt ít nhất 2 bàn để đưa cuộc đua vô địch trở lại thế cân bằng, trong khi đội tuyển Việt Nam có nhiều lựa chọn hơn về cách tiếp cận trận đấu.