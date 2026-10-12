Không phạt thẻ đỏ cầu thủ đá xấu Đình Bắc, trọng tài FIFA nguy cơ bị 'treo còi'

(VTC News) -

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, trọng tài Lê Vũ Linh có nguy cơ bị “treo còi” sau trận đấu tại vòng 3 V.League. Ban Trọng tài xác định rằng ông Lê Vũ Linh không rút thẻ đỏ với Huỳnh Tấn Sinh ở tình huống hậu vệ của CLB Thành Phố Đồng Nai phòng ngự và liên tiếp có động tác phạm lỗi với Nguyễn Đình Bắc bên phía CLB Công an Hà Nội.

Đây là pha bóng mà Huỳnh Tấn Sinh gây tranh cãi với hai pha đá từ phía sau vào chân trụ của tiền đạo sinh năm 2004, khiến Nguyễn Đình Bắc ngã xuống sân. Đáng chú ý, Tấn Sinh sau đó chỉ nhận một thẻ vàng. Thực tế, đây là pha bóng mà cựu tuyển thủ Việt Nam không phạm lỗi ác ý nhưng gây hình ảnh xấu về thái độ thi đấu.

Tấn Sinh chỉ nhận thẻ vàng sau khi phạm lỗi với Đình Bắc.

Quyết định của vị trọng tài FIFA gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều cổ động viên cho rằng Tấn Sinh xứng đáng với tấm thẻ đỏ trực tiếp. Trước đó, ông Linh đã rút thẻ đỏ cho Văn Sơn khi cầu thủ này đánh nguội Đình Bắc. Tấn Sinh bị Ban Kỷ luật VFF phạt 10 triệu đồng và cấm thi đấu 2 trận.

CLB Thành Phố Đồng Nai thay mặt Văn Sơn và Tấn Sinh gửi lời xin lỗi tới Đình Bắc và CLB Công an Hà Nội về những tình huống xảy ra trong trận đấu.

“CLB Thành phố Đồng Nai thay mặt Văn Sơn và Tấn Sinh gửi lời xin lỗi chân thành đến cầu thủ Đình Bắc và CLB Công an Hà Nội, mong nhận được sự chia sẻ với những tình huống đáng tiếc đã xảy ra trong trận đấu”, thông báo của CLB cho biết.

Theo thông báo của đội bóng, ngay sau khi trận đấu kết thúc, Ban lãnh đạo CLB Thành phố Đồng Nai trực tiếp vào phòng thay đồ để làm việc với toàn đội. Các cầu thủ được yêu cầu giữ kỷ luật, kiểm soát cảm xúc và không để những phản ứng cá nhân gây ảnh hưởng tới lợi ích chung.