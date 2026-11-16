Miền Bắc sắp đón liên tiếp hai đợt không khí lạnh, nhiệt độ thấp nhất dưới 10°C

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam. Bắc Bộ hiện có mưa rào vài nơi.

Ngày 18/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Khoảng đêm 19/11, ngày 20/11, không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Miền Bắc sắp đón liên tiếp hai đợt không khí lạnh, trời chuyển rét. (Ảnh minh hoạ)

Từ 18-19/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Từ đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, Quảng Trị đến TP Huế trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dao động 15-18°C.

Tại Hà Nội, khoảng trưa và chiều 18/11, khu vực này sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Ngày và đêm 18/11, Hà Nội có mưa, mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to, từ đêm 18/11 trời chuyển rét.

Trên biển, từ trưa và chiều 18/11, Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Cảnh báo về thiên tai đi kèm không khí lạnh, cơ quan khí tượng cho hay, từ khoảng đêm 19/11 đến 21/11, từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.