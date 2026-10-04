Không khí lạnh tràn về, Hà Nội và miền Bắc mưa to trước khi trời chuyển lạnh

(VTC News) -

Sáng 4/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ chiều tối 4/10, Hà Nội có mưa, cục bộ mưa to trước khi nhiệt độ giảm do không khí lạnh.

Trước và trong thời điểm không khí lạnh ảnh hưởng, từ sáng 4/10 đến sáng 5/10, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Riêng Hà Nội, từ chiều tối 4/10 đến sáng 5/10 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Không khí lạnh ảnh hưởng đến Thủ đô trong đêm 4/10, từ gần sáng 5/10, trời chuyển lạnh.

Từ đêm 4/10, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa cũng chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22°C, vùng núi cao 14-17°C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 4/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp. Mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Vịnh Bắc Bộ gió giật cấp 8-9

Từ gần sáng và sáng 5/10, vịnh Bắc Bộ chuyển gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng cao 2-3m, biển động mạnh.

Từ ngày 5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác trên biển.