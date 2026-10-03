Dự báo thời tiết ngày 4/10: Miền Bắc hứng mưa trước khi không khí lạnh tràn về

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 4/10/2026

Khoảng chiều tối và đêm 4/10, một đợt không khí lạnh sẽ tác động đến Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 4/10, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22°C, vùng núi cao 14-17°C.

Ngày 4/10, miền Bắc mưa to cục bộ trước khi đón không khí lạnh. (Ảnh minh hoạ)

Tại Hà Nội, đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực này. Từ đêm 4/10 đến sáng 5/10, Hà Nội có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Từ gần sáng 5/10, thời tiết Hà Nội chuyển lạnh.

Từ ngày 4/10 đến sáng 5/10, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to với lượng mưa dao động 20-50mm, có nơi trên 80mm. Từ Thanh Hóa đến TP Huế mưa rào và dông vài nơi trong ngày 4/10, từ đêm cùng ngày đến ngày 6/10, khu vực này mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Trong ngày 4/10, các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi, trong đó, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 4/10/2026

TP Hà Nội mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

Tây Bắc Bộ ngày có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Đông Bắc Bộ ngày có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó, Lâm Đồng chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.