Dự báo thời tiết ngày mai 29/9: Miền Bắc nắng nóng trước khi đón không khí lạnh

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 29/9/2026

Ngày 29/9, thời tiết hai miền Bắc và Trung duy trì trạng thái nắng mạnh, trong khi đó miền Nam cục bộ mưa to lúc chiều tối, tối.

Theo đó, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, thời tiết khá oi bức, nhiệt độ cao nhất dao động 32-35°C, có nơi vượt ngưỡng 35°C. Đến chiều tối và đêm, mưa rào và dông có thể xuất hiện ở một vài nơi, lượng mưa không lớn nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, gió giật mạnh trong mưa dông.

Ngày 29/9, miền Bắc nắng nóng cục bộ. (Ảnh minh hoạ)

Nắng nóng cục bộ khả năng còn xảy ra ở miền Bắc trong ngày 30/9, trước khi khối không khí lạnh yếu tác động đến thời tiết khu vực này từ đêm cùng ngày.

Thời tiết duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều điểm tương đồng với các địa phương trên khi chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ là hai khu vực có thể xảy ra mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Tuy nhiên, mưa không xuất hiện cả ngày mà tập trung chủ yếu lúc chiều và tối.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 29/9/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C, có nơi trên 35°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, phía Bắc có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, chiều và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.