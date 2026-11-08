Thêm nhiều tình tiết bất ngờ trong vụ xả súng đẫm máu ở Ba Lan

(VTC News) -

Người dân bỏ chạy khi nghe thấy tiếng súng.

Tay súng tấn công tại Quảng trường Chợ Chính (Main Market Square) ở thành phố Krakow hôm 7/11, khiến 6 người thiệt mạng và ít nhất 15 người bị thương. Cảnh sát sau đó phát hiện thêm 3 thi thể tại nhà riêng của nghi phạm, nâng tổng số người tử vong lên 9.

Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 15 giờ địa phương, khi nghi phạm lái ô tô màu đen vào quảng trường lịch sử đông đúc và nổ súng vào những người đi bộ. Các video nhân chứng cho thấy đám đông hoảng loạn tháo chạy giữa tiếng súng.

Sau đó, đối tượng lái xe bỏ trốn, dẫn đến cuộc truy đuổi của cảnh sát qua trung tâm thành phố. Gần giao lộ Dietla và Stradomska, chiếc xe gặp tai nạn. Nghi phạm xuống xe và tiếp tục nổ súng dù bị cảnh sát bắn trúng. Cuối cùng, lực lượng chức năng khống chế và đưa đối tượng đến bệnh viện dưới sự giám sát.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại một nạn nhân bị bắn.

Các nạn nhân và nghi phạm

Sáu người thiệt mạng tại quảng trường gồm 4 phụ nữ và 2 nam giới. Trong số này có 3 phụ nữ Ba Lan và một công dân Anh; danh tính hai nạn nhân còn lại chưa được xác định.

Vụ tấn công còn khiến 4 người điều khiển xe ngựa kéo bị thương, trong đó hai người nguy kịch. Hai con ngựa cũng trúng đạn nhưng sống sót. Tổng cộng 16 người, bao gồm cả nghi phạm, phải nhập viện; 13 người trong tình trạng nghiêm trọng.

Ba thi thể khác được phát hiện tại nhà riêng của nghi phạm ở Ostrowiec Świętokrzyski, cách Krakow khoảng 150km. Các nạn nhân gồm hai phụ nữ và một người đàn ông, được cho là người thân của hung thủ. Thủ tướng Donald Tusk cho biết cảnh sát đang điều tra hoàn cảnh cái chết của họ.

Nghi phạm được truyền thông Ba Lan xác định là Michał O., khoảng 24-25 tuổi. Đối tượng có giấy phép sử dụng súng, là thành viên một câu lạc bộ bắn súng và sở hữu ít nhất hai khẩu súng đăng ký cho mục đích thể thao. Người này chưa từng có tiền án, tiền sự và không nằm trong diện theo dõi của cảnh sát.

Ngoài khẩu súng trường kiểu AR-15 được sử dụng trong vụ tấn công, cảnh sát thu giữ thêm nhiều súng, đạn dược và trang bị quân sự trong ô tô của nghi phạm.

Những trang bị này làm dấy lên suy đoán đối tượng từng phục vụ trong quân đội hoặc tham chiến tại Ukraine. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz bác bỏ thông tin, khẳng định nghi phạm chưa từng phục vụ trong lực lượng vũ trang Ba Lan.

Một cảnh sát bị thương cố gắng khống chế nghi phạm.

Động cơ gây án chưa được làm rõ

Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwiński cho biết những bằng chứng ban đầu cho thấy nghi phạm có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa cực đoan. “Những gì chúng tôi biết cho đến nay đều cho thấy đối tượng bị cuốn hút bởi các hệ tư tưởng cực hữu”, ông nói.

Bộ trưởng Quốc phòng mô tả vụ thảm sát là hành động khủng bố nhưng nhà chức trách chưa xác định đầy đủ động cơ gây án. Cảnh sát cũng bác tin có tay súng thứ hai, cho rằng nghi phạm hành động một mình.

Chiếc xe gây án đăng ký dưới tên người cha 52 tuổi của nghi phạm. Theo truyền thông địa phương, người này có giấy phép sử dụng súng và sở hữu 11 khẩu súng. Cảnh sát đang điều tra nguồn gốc số vũ khí thu giữ được.

Ba Lan tăng cường an ninh

Thủ tướng Donald Tusk đến Krakow, tổ chức cuộc họp khẩn cấp với các bộ trưởng, chỉ huy cảnh sát và quan chức an ninh. Ông biểu dương lực lượng cảnh sát trực tiếp đối đầu với hung thủ và yêu cầu điều tra toàn diện.

Tổng thống Karol Nawrocki gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời khẳng định: “An toàn của người dân Ba Lan là ưu tiên tuyệt đối”.

Thị trưởng Krakow Łukasz Gibała tuyên bố thành phố để tang đến hết ngày 11/11. Nhiều sự kiện công cộng bị hủy bỏ hoặc hoãn lại. Nhà chức trách cũng tăng cường an ninh tại thủ đô Warsaw sau vụ tấn công.