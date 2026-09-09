Khoảng 21% học sinh chưa có sách giáo khoa: Sở GD&ĐT TP Huế nói gì?

(VTC News) -

Tại họp báo thường kỳ tháng 8/2026 của UBND TP Huế chiều 9/9, ông Phạm Bá Thành - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP Huế cho biết, trước tình hình khan hiếm sách giáo khoa như hiện tại, qua rà soát số liệu, tính đến thời điểm hiện tại, toàn thành phố còn 21% học sinh chưa có sách giáo khoa bản in để học.

Theo Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP Huế, nội dung này cũng được Bộ GD&ĐT chỉ đạo chung cho tất cả các tỉnh, thành trên toàn quốc. Vì tình trạng khan hiếm sách giáo khoa cũng đã được Nhà xuất bản Giáo dục cảnh báo và Nhà xuất bản Giáo dục cung cấp hệ thống tài liệu điện tử để phục vụ kịp thời bước đầu cho đầu năm học.

Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP Huế cho hay, để triển khai tốt việc dạy và học trong tình trạng một số học sinh chưa có sách giáo khoa bản in để học, ngày 3/9 vừa qua, Sở tổ chức cuộc họp với tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn để hướng dẫn, quán triệt hai nội dung liên quan chỉ đạo dạy và học.

Ông Phạm Bá Thành - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP Huế nói về việc khoảng 21% học sinh ở thành phố thiếu sách giáo khoa tại họp báo thường kỳ tháng 8/2026 của UBND TP Huế. (Ảnh: UBND TP Huế)

Trong đó, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức thực hiện việc dạy và học bình thường, không cắt xén chương trình. Ngoài ra, hướng dẫn các trường khai thác kho học liệu số của Bộ GD&ĐT được cung cấp miễn phí, nội dung này hiện đang áp dụng khá hiệu quả.

Liên quan các trường tại các xã biên giới, lãnh đạo Văn phòng Sở GD&ĐT TP Huế cho biết, Nhà xuất bản Giáo dục chỉ đạo các nhà phân phối cung cấp đầy đủ, đảm bảo 100% học sinh có sách giáo khoa trước ngày khai giảng. Hiện Sở thường xuyên liên lạc với lãnh đạo Bộ GD&ĐT cũng như Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để đảm bảo có nguồn sách cho các đơn vị tham gia gói thầu của sở.

Liên quan đến chính sách cấp miễn phí sách giáo khoa được triển khai thực hiện theo Nghị quyết của HĐND TP Huế, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP Huế cho biết, Sở rất khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan để thực hiện quy trình rà soát số liệu thống kê, tiến hành đấu thầu mua sắm sách giáo khoa nhằm cấp miễn phí cho các em học sinh.

“Thời điểm thu thập số liệu ban đầu là vào dịp hè, tổng nhu cầu mượn sách giáo khoa ước tính trị giá 28,2 tỷ đồng. Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện quy trình chào thầu và mở thầu vào ngày 29/8, tuy nhiên không có nhà thầu nào tham gia gói thầu này”, ông Phạm Bá Thành nói.

Theo ông Phạm Bá Thành đến thời điểm học sinh tập trung đầu năm (ngày 25/8), Sở GD&ĐT TP Huế tổ chức rà soát cụ thể, cặn kẽ đến từng học sinh về nhu cầu thực tế. Do chuẩn bị cho năm học mới, nhiều gia đình đã tiến hành mua sách giáo khoa nên không còn nhu cầu mượn. Thời điểm này, theo thu thập lại, số liệu tổng nhu cầu ước giá trị khoảng 12,3 tỷ đồng.

“Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch điều chỉnh gói thầu và tiến hành đấu thầu theo quy định. Theo kế hoạch đấu thầu, thời điểm mở thầu dự kiến là ngày 19/9”, ông Phạm Bá Thành cho biết.