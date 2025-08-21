Ra biển câu cá, người đàn ông ở Quảng Ngãi phát hiện tượng thần khỉ Hanuman

(VTC News) -

Ngày 21/8, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương có quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm do cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy.

Tượng thần khỉ Hanuma có niên đại cả nghìn năm. (Ảnh: Đ.M)

Theo đó, tỉnh xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tượng thần khỉ Hanuman, đá điêu khắc, niên đại XI-XII (văn hóa Chămpa), tài sản do ông Dương Đình Lục (trú xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện và tự nguyện giao nộp.

Tượng đang được lưu giữ tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm hướng dẫn Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận, thực hiện quản lý, sử dụng tài sản hiệu quả.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh chủ trì, chỉ đạo Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc chi thưởng cho cá nhân phát hiện tài sản theo quy định.

Trước đó, tượng thần khỉ Hanuman được ông Lục phát hiện khi đang ra biển câu cá. Theo ông Lục, tượng đá bị chìm dưới lớp cát, vị trí phát hiện cách bờ khoảng 50m, độ sâu 4m.

Tượng khỉ rất nặng, ông Lục phải huy động người thân thuê xe cẩu trục vớt đưa về nhà.

Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi sau đó lập hội đồng giám định. Kết quả cho thấy tượng thần khỉ Hanuman làm bằng đá sa thạch hạt mịn, cao 84cm, ngang 40cm, nặng 150kg.

Tượng gồm bệ đá bát giác cao 14cm và thân tượng cao 70cm, trong tư thế ngồi. Các chi tiết như khối đầu tròn, mắt lồi, sống mũi cao, miệng rộng, cùng hoa văn vòng tròn, tua lục lạc quanh bụng mang phong cách điêu khắc Champa, đồng thời chịu ảnh hưởng nghệ thuật Khmer.

Tượng Hanuman ở Quảng Ngãi được đánh giá có kích thước lớn, còn nguyên vẹn, mang giá trị so sánh quan trọng. Các nhà nghiên cứu cho rằng hiện vật có thể xuất phát từ phế tích tháp Chánh Lộ – nơi từng khai quật hàng trăm tác phẩm điêu khắc Champa năm 1927.

Hanuman là vị thần khỉ trong Ấn Độ giáo, nhân vật trung tâm của sử thi Ramayana, tượng trưng cho sức mạnh, lòng trung thành và trí tuệ. Hình tượng Hanuman được người Chămpa thờ phụng rộng rãi, thể hiện rõ trong nhiều di tích, đền tháp dọc miền Trung.