Khảo sát khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ ở Quảng Ngãi

(VTC News) -

Ngày 9/9, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khảo sát thực địa tại một khu vực thuộc xã Sơn Linh, nơi có thông tin nghi là vị trí có 48 mộ chôn tập thể cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

Khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ. (Ảnh: Q.N)

Tại thực địa, đoàn công tác tiến hành khảo sát địa hình, đối chiếu các thông tin do nhân chứng và người dân địa phương xã Sơn Linh cung cấp với đặc điểm khu vực; đồng thời xem xét những dấu tích còn lại trên mặt đất, biến động địa hình qua thời gian và các yếu tố có thể liên quan đến vị trí chôn cất.

Mặc dù khảo sát bước đầu chưa có đủ cơ sở để khẳng định cụ thể vị trí, số lượng hoặc danh tính hài cốt liệt sĩ, nhưng những thông tin thu thập được của nhân chứng và người dân là cơ sở quan trọng để cơ quan chức năng tiếp tục rà soát hồ sơ, xác minh nhân chứng, chuẩn hóa thông tin và khoanh vùng các khu vực có khả năng có hài cốt liệt sĩ.

Trên tinh thần “khách quan, khoa học, chặt chẽ và không nóng vội”, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xã Sơn Linh thu thập, làm rõ thông tin, từng bước xây dựng phương án khảo sát, tìm kiếm phù hợp. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm”, đưa công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đi vào chiều sâu, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, đồng đội và nhân dân, thể hiện trách nhiệm, tình cảm đối với những người cha anh đi trước đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.