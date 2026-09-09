Phát hiện cây bút khắc tên người phụ nữ trong mộ liệt sĩ ở Quảng Ngãi

(VTC News) -

Ngày 9/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết Đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ số 10 vừa phát hiện một cây bút có khắc tên người phụ nữ trong một phần mộ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Đăk Hà (thuộc huyện Đăk Hà, Kon Tum cũ; nay là xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi).

Cây bút được tìm thấy trong phần mộ liệt sĩ. (Ảnh: D.H)

Cây bút được tìm thấy trong phần mộ số 6, lô 2, hàng 3, khu 1. Bút có màu vàng, phần nắp đã bị hư hỏng. Trên thân bút có khắc tên Lê Thị Thu Hương hoặc Lê Thị Thư Hương (do nét khắc đã bị mờ). Một bên thân bút có dòng chữ “kỷ niệm Kon Tum”.

Trước đó, cũng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đăk Hà, lực lượng chức năng cũng tìm thấy ví da có in hình con hạc, cây bút màu đỏ có khắc dòng chữ Lê Xuân Trường trong phần mộ số 7, hàng 2, lô 2, khu 1.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, những di vật được tìm thấy trong các phần mộ là nguồn thông tin quan trọng để đối chiếu với hồ sơ liên quan nhằm xác định danh tính liệt sĩ.

Trên cơ sở đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các nhân chứng, đồng đội, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin liên quan đến cây bút cũng như các di vật khác nhằm giúp đẩy nhanh quá trình xác định danh tính liệt sĩ.